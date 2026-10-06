рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили
Киев • УНН
В ночь на 6 октября рф запустила по Украине 137 дронов, в частности 49 реактивных. Попадания зафиксировали в 17 локациях.
россия в ночь на 6 октября выпустила по Украине 137 дронов, 49 из которых реактивные. Из них 114 сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда ударила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 октября (с 18:00 5 октября) противник атаковал:
- 137 ударными БПЛА типа Shahed (49 из них — реактивные), «Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-имитаторами типа «Пародия»;
- с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское, а также с акватории Азовского моря.
Сколько уничтожила ПВО и сколько попало
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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