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рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили

Киев • УНН

 • 2762 просмотра

В ночь на 6 октября рф запустила по Украине 137 дронов, в частности 49 реактивных. Попадания зафиксировали в 17 локациях.

рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили

россия в ночь на 6 октября выпустила по Украине 137 дронов, 49 из которых реактивные. Из них 114 сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 октября (с 18:00 5 октября) противник атаковал:

  • 137 ударными БПЛА типа Shahed (49 из них — реактивные), «Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-имитаторами типа «Пародия»;
    • с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское, а также с акватории Азовского моря.

      Сколько уничтожила ПВО и сколько попало

      Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

      По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов

      — сообщили в ВС ВСУ.

      Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

      Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

      Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб06.10.26, 07:43 • 3188 просмотров

      Юлия Шрамко

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