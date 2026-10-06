Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб
Киев • УНН
С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 544 260 военнослужащих. За сутки ВСУ уничтожили 1 540 оккупантов, 52 артиллерийские системы и 2 РСЗО.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 октября достигли около 1 544 260 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 540 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также за сутки Силы обороны уничтожили 52 артиллерийские системы и 2 РСЗО противника.
Кроме того, за сутки Россия потеряла 1891 БПЛА оперативно-тактического уровня и 566 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 396 танков, 25 494 боевые бронированные машины, 50 785 артиллерийских систем, 2 184 РСЗО и 1 688 средств ПВО.
Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 549 986 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 126 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 158 551 единица вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 795 единиц специальной техники и 2 866 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.
Напомним
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