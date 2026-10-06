Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб

$44.990.1550.530.16
ukenru
04:27 • 13114 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
03:30 • 15703 просмотра
Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
5 октября, 22:19 • 19946 просмотра
"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
5 октября, 20:46 • 23154 просмотра
Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги нацийPhoto
5 октября, 19:10 • 24430 просмотра
Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт
5 октября, 17:31 • 24681 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
5 октября, 17:10 • 23452 просмотра
Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответилVideo
5 октября, 16:18 • 38171 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 37084 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
5 октября, 15:04 • 19662 просмотра
Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
77%
750мм
Популярные новости
Трамп заявил о готовности США помочь рф из-за возможной вспышки чумы5 октября, 20:08 • 8218 просмотра
Удар РФ по дому в Запорожье: по меньшей мере пятеро раненыхVideo5 октября, 20:12 • 9260 просмотра
Американские бомбардировщики передислоцировали из Великобритании из-за угрозы, связанной с Ираном — Трамп5 октября, 20:25 • 5570 просмотра
Звонят «из полиции» и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о мошеннической схеме5 октября, 23:21 • 10409 просмотра
Кремль запустил кампанию по перекладыванию вины за удары по Украине на украинские власти — ЦПД23:52 • 15055 просмотра
публикации
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 32906 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 38171 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 37084 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 32431 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo5 октября, 12:15 • 44754 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марко Рубио
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Харьков
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 32909 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 19414 просмотра
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo5 октября, 15:42 • 25249 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo5 октября, 15:25 • 21296 просмотра
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млнVideo5 октября, 14:03 • 30000 просмотра
Актуальное
Техника
Instagram
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 544 260 военнослужащих. За сутки ВСУ уничтожили 1 540 оккупантов, 52 артиллерийские системы и 2 РСЗО.

Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 октября достигли около 1 544 260 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 540 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также за сутки Силы обороны уничтожили 52 артиллерийские системы и 2 РСЗО противника.

Кроме того, за сутки Россия потеряла 1891 БПЛА оперативно-тактического уровня и 566 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 396 танков, 25 494 боевые бронированные машины, 50 785 артиллерийских систем, 2 184 РСЗО и 1 688 средств ПВО.

Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 549 986 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 126 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводных лодок.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 158 551 единица вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 795 единиц специальной техники и 2 866 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.

Напомним

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила ее в бои за Константиновку.

ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории04.10.26, 00:56 • 25236 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине