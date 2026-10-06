Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб

Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов

Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов

Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов

Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов

"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

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