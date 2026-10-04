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ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории

Киев • УНН

 • 6156 просмотра

По данным ISW, в сентябре РФ не захватила 1301 кв. км, а потеряла до 175,18 кв. км территории. Заявления Кремля назвали частью когнитивной войны.

ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории

Заявления владимира путина о якобы масштабном продвижении российской армии в Украине в сентябре настолько расходятся с реальной ситуацией на фронте, что "напоминают галлюцинации". На самом деле за месяц рф не захватила новые территории, а наоборот, потеряла часть ранее контролируемых, говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

1 октября путин заявил, что в течение сентября российские войска якобы захватили 1301 кв. км украинской территории. По его словам, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.

Однако подсчеты ISW показывают противоположную картину. За сентябрь российские войска понесли чистую территориальную потерю в 80,81 кв. км. Если учитывать районы, куда российские военные проникали, но так и не смогли установить контроль, показатель достигает 175,18 кв. км.

В ISW объяснили, откуда путин может брать такие цифры

Аналитики считают, что кремль пытается создать преувеличенное представление об успехах российской армии и убедить Украину и Запад в якобы неизбежности дальнейшего продвижения рф. ISW рассматривает такие заявления как часть российской когнитивной войны.

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При этом аналитики не утверждают, что путин сознательно называет ложные цифры. Согласно одной из версий, российское военное командование само может передавать ему значительно преувеличенные данные о ситуации на фронте. Ранее ISW уже обращал внимание на практику так называемых "красивых докладов", когда российские командиры завышают масштабы продвижения и скрывают неудачи.

Ситуация на фронте

Это противоречит и недавним оценкам ситуации на фронте. В конце сентября даже связанный с кремлем российский военный блогер называл линию фронта "статичной", что, по оценке ISW, фактически свидетельствует о почти нулевом чистом продвижении российских войск в течение последних месяцев.

путин также продолжает заявлять о возможности захвата всей Донецкой области и использует такие утверждения для обоснования требований относительно украинских территорий. В то же время ISW неоднократно фиксировал, что российское командование существенно преувеличивает свои успехи на поле боя.

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Степан Гафтко

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