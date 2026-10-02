путин хочет заставить киевлян покинуть столицу - Зеленский





российский диктатор владимир путин, нанося удары по Украине, хочет заставить украинцев покинуть свои города, особенно Киев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью EL PAIS, передает УНН.

Детали

"Противоречивые сообщения из кремля, и то, что путин будет продолжать эскалацию ближе к выборам, чтобы показать, что он такой сильный и не боится европейцев, не ощущает санкций. И, конечно, он посылает эти сигналы США. У нас были разговоры с американской командой переговорщиков, и я сказал им: "Вы увидите, что во время выборов, и особенно после них, будут массированные атаки, где все будет связано с гражданскими. Они хотят, чтобы украинцы, особенно из столицы, покинули ее. Они действительно хотели этого во время полномасштабного вторжения, когда только начали — помните 2022 год, это была их цель. Заставить людей, простых граждан — покинуть столицу, чтобы показать: нет столицы — нет и страны", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина — это не только столица, отметив, что Киев остается сильным.

"Сейчас они атакуют по 300–500 средств в течение дня, как вы абсолютно правильно сказали, 24/7 они нас атакуют. Это тактика путина — усиление эскалации, и он будет это делать. И ближе к выборам — он будет делать это все больше и больше. Это все для того, чтобы погрузить Украину в хаос. В течение этого периода мы найдем дополнительные средства, и мы должны это сделать для этой новой волны войны, но все равно этого недостаточно", — добавил Зеленский.

Напомним

глава кремля владимир путин дал указание своим военачальникам отказаться от правил ведения войны, что привело к резкому увеличению ударов рф по гражданским объектам на фоне значительных попыток изменить преимущество в войне, согласно разведывательным данным, перехваченным Киевом.