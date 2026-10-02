путин хочет заставить киевлян покинуть столицу - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что путин усиливает атаки, чтобы заставить киевлян покинуть столицу. Киев остается сильным, подчеркнул Президент.
российский диктатор владимир путин, нанося удары по Украине, хочет заставить украинцев покинуть свои города, особенно Киев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью EL PAIS, передает УНН.
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"Противоречивые сообщения из кремля, и то, что путин будет продолжать эскалацию ближе к выборам, чтобы показать, что он такой сильный и не боится европейцев, не ощущает санкций. И, конечно, он посылает эти сигналы США. У нас были разговоры с американской командой переговорщиков, и я сказал им: "Вы увидите, что во время выборов, и особенно после них, будут массированные атаки, где все будет связано с гражданскими. Они хотят, чтобы украинцы, особенно из столицы, покинули ее. Они действительно хотели этого во время полномасштабного вторжения, когда только начали — помните 2022 год, это была их цель. Заставить людей, простых граждан — покинуть столицу, чтобы показать: нет столицы — нет и страны", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина — это не только столица, отметив, что Киев остается сильным.
"Сейчас они атакуют по 300–500 средств в течение дня, как вы абсолютно правильно сказали, 24/7 они нас атакуют. Это тактика путина — усиление эскалации, и он будет это делать. И ближе к выборам — он будет делать это все больше и больше. Это все для того, чтобы погрузить Украину в хаос. В течение этого периода мы найдем дополнительные средства, и мы должны это сделать для этой новой волны войны, но все равно этого недостаточно", — добавил Зеленский.
Напомним
глава кремля владимир путин дал указание своим военачальникам отказаться от правил ведения войны, что привело к резкому увеличению ударов рф по гражданским объектам на фоне значительных попыток изменить преимущество в войне, согласно разведывательным данным, перехваченным Киевом.