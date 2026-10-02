Что празднуют 2 октября в Украине и мире

2 октября в мире отмечают Международный день ненасилия под эгидой ООН, Всемирный день сельскохозяйственных животных и Всемирный день улыбки. Индия празднует день рождения Махатмы Ганди, а Гвинея — День независимости. В церковном календаре по новому стилю чтят священномученика Киприана и мученицу Иустину, а по старому стилю вспоминают святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пишет УНН.

Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence)

Официальная международная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2007 году. День приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди — лидера индийского освободительного движения и основателя философии и стратегии ненасильственного сопротивления.

Событие призвано распространять идеи мира, терпимости, защиты прав человека, отказа от вооружённой агрессии и разрешения социально-политических конфликтов путём диалога, образования и гражданского просвещения.

Всемирный день сельскохозяйственных животных (World Day for Farmed Animals / WDFA)

Учреждённый в 1983 году Движением за права сельскохозяйственных животных, он также приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди, который был последовательным сторонником гуманного отношения ко всему живому.

Событие освещает проблему массового промышленного содержания, убоя и страданий миллиардов животных на фермах по всему миру, призывая к гуманизации зоотехнических стандартов, этичному потреблению и популяризации растительных альтернатив питания.

Всемирный день улыбки (World Smile Day)

Неофициальный международный праздник, который отмечается в первую пятницу октября с 1999 года. Основателем праздника является американский художник Харви Болл, который в 1963 году создал знаменитый графический символ — улыбающееся жёлтое лицо.

Событие проходит под девизом "Сделай доброе дело. Помоги хотя бы одному человеку улыбнуться!" и призывает людей проявлять искреннюю доброжелательность, делиться позитивными эмоциями и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.

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День независимости Гвинеи (Guinea Independence Day)

Главный национальный праздник западноафриканской страны в честь событий 2 октября 1958 года, когда Гвинея первой среди французских колоний Тропической Африки отвергла проект Французского сообщества на референдуме и официально провозгласила полный государственный суверенитет под руководством Ахмеда Секу Туре.

Ганди Джаянти в Индии (Gandhi Jayanti)

Официальный государственный праздник и один из трёх национальных дней Индии, установленный в честь дня рождения Махатмы Ганди — "Отца нации".

В этот день возле мемориала Радж-Гхат в Нью-Дели проходят торжественные возложения цветов, совместные молитвы представителей всех религиозных конфессий страны, а также культурно-просветительские мероприятия, посвящённые сохранению наследия Ганди.

День бабушек и дедушек в Италии (Festa dei Nonni)

Официальный праздник, установленный итальянским парламентом в 2005 году для подчёркивания исключительной роли старшего поколения в воспитании молодёжи и сохранении семейных ценностей.

Дата выбрана не случайно, поскольку в католической традиции 2 октября отмечают День святых ангелов-хранителей, что символически подчёркивает защитную и опекающую роль дедушек и бабушек в семье.

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День памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Киприан был известным языческим волхвом и чародеем в Антиохии, который с помощью языческих заклинаний пытался соблазнить целомудренную христианскую деву Иустину по просьбе юноши Аглаиды.

Видя, что все его чары бессильны против молитвенного крестного знамения Иустины, Киприан уверовал во Христа, сжёг свои колдовские книги, принял крещение, впоследствии стал епископом и вместе с Иустиной принял мученическую смерть при Диоклетиане в 304 году.

Также в этот день вспоминают блаженного Андрея, Христа ради юродивого.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру во время правления императора Проба в III веке в Антиохии и проявивших непоколебимое мужество во время пыток.

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