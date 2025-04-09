Эдоардо Бове покинул отделение интенсивной терапии спустя три дня после потери сознания. У игрока подозревают миокардит, что может
помешать его дальнейшей карьере в Серии А.
Десятки человек погибли в результате давки на футбольном матче между командами "Н'Зерекоре" и "Лабе" в Гвинее. Инцидент произошел
после того, как болельщики команды гостей забросали поле камнями из-за несогласия с решением судьи.
В городе Нзерекоре, Гвинея, во время и после футбольного матча произошли массовые столкновения между фанатами. По данным местных
больниц, по меньшей мере 100 человек погибли в результате инцидента.
Исследователи установили, что этанол естественно присутствует почти во всех экосистемах Земли. Многие виды животных адаптировались
к потреблению алкоголя через ферментированные фрукты и нектар.
Турция нацелилась на урановые месторождения Нигера после отмены прав французских и канадских компаний. Это происходит на фоне
усиления присутствия России в Африке из-за ядерных соглашений с несколькими странами.
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список игроков, которые будут готовиться к футбольному
турниру Олимпийских игр 2024 года, среди которых вратари, защитники, полузащитники и нападающие из разных украинских клубов.
Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских
играх 2024 года в Париже.
Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских
соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.