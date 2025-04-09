Украина назвала состав сборной по футболу на Олимпиаду-2024: кто в заявке

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список игроков, которые будут готовиться к футбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, среди которых вратари, защитники, полузащитники и нападающие из разных украинских клубов.