россия атаковала американский завод электроники в Украине - Сибига

россия нанесла массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Вопреки всем усилиям прекратить войну, россия нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине в течение ночи. Сотни беспилотников, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре. Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными - написал Сибига.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил в Telegram, что "в Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике", добавив: "путин как обычная крыса передает сигнал Трампу".

По словам главы МИД, "это не первая атака россии на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак". "Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Именно поэтому усилия, направленные на то, чтобы заставить россию прекратить войну, являются настолько критически важными, и мы снова подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", - подчеркнул министр.

"Встречи лидеров в двустороннем формате Украина-россия и трехстороннем формате Украина-США-россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии. Не менее важной является работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - подчеркнул Сибига.

546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"

Дополнение

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий тем временем сообщил жителям Мукачевского и Ужгородского районов: "В связи с масштабным пожаром, возникшим после ракетного удара по предприятию в Мукачево, в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредными для здоровья. Прошу всех жителей в направлении распространения дыма закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости".

Особое внимание, по его словам, следует уделить детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.

"Спасательные службы работают на месте, ситуация под контролем", - указал глава ОВА в Telegram.

И добавил: "Кроме атаки в Мукачево имеем падение БПЛА (предварительно - "шахед") в селе Липовец Хустского района. По предварительным данным, жертв нет. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач".