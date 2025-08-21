россия атаковала американский завод электроники в Украине - Сибига

$41.360.10
06:16 • 4694 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 11358 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 40931 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 117883 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 58656 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 100445 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 267849 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84946 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78426 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71113 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении 20 августа, 23:57 • 7660 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW 21 августа, 00:59 • 28450 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке 01:48 • 33316 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома 04:21 • 30319 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА 05:21 • 13371 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию 20 августа, 12:11 • 51829 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 117883 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 100445 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 267849 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 249791 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Джей Ди Вэнс
Элдридж Колби
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Львов
Черное море
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини 20 августа, 12:51 • 32108 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором 20 августа, 12:45 • 29251 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа 20 августа, 11:47 • 30338 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония" 20 августа, 09:18 • 59236 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу 20 августа, 08:11 • 69709 просмотра
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Таймс

россия атаковала американский завод электроники в Украине - Сибига

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Россия нанесла массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны. Это не первая атака РФ на американские предприятия в Украине.

россия атаковала американский завод электроники в Украине - Сибига

россия нанесла массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Вопреки всем усилиям прекратить войну, россия нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине в течение ночи. Сотни беспилотников, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре. Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными

- написал Сибига.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил в Telegram, что "в Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике", добавив: "путин как обычная крыса передает сигнал Трампу".

По словам главы МИД, "это не первая атака россии на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак". "Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Именно поэтому усилия, направленные на то, чтобы заставить россию прекратить войну, являются настолько критически важными, и мы снова подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", - подчеркнул министр.

"Встречи лидеров в двустороннем формате Украина-россия и трехстороннем формате Украина-США-россия имеют решающее значение для обеспечения дипломатии. Не менее важной является работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - подчеркнул Сибига.

546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"21.08.25, 09:16 • 4732 просмотра

Дополнение

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий тем временем сообщил жителям Мукачевского и Ужгородского районов: "В связи с масштабным пожаром, возникшим после ракетного удара по предприятию в Мукачево, в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредными для здоровья. Прошу всех жителей в направлении распространения дыма закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости".

Особое внимание, по его словам, следует уделить детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.

"Спасательные службы работают на месте, ситуация под контролем", - указал глава ОВА в Telegram.

И добавил: "Кроме атаки в Мукачево имеем падение БПЛА (предварительно - "шахед") в селе Липовец Хустского района. По предварительным данным, жертв нет. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач".

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Крылатая ракета
«Калибр» (семейство ракет)
Андрей Сибига
Зенитная война
Боинг
Министерство иностранных дел Украины
Х-47М2 "Кинжал"
Дональд Трамп
9К720 Искандер
Гвинея
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Мукачево
Беспилотный летательный аппарат
Киев