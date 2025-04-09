Зенитная война

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26459 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина договорилась о расширении доступа к разведданным некоторых стран: Зеленский рассказал детали

Украина получила доступ к европейским разведданным, технологиям и складам с боеприпасами. Также государство получило лицензии на производство ПВО и инвестиции в производство дронов и ракет.

Война • 28 марта, 17:32 • 44073 просмотра

Умеров в Париже обсудил с французским коллегой оборонные нужды Украины

Рустем Умеров встретился с Себастьяном Лекорню во Франции для обсуждения усиления украинской армии. Речь шла о ПВО, ракетах, боеприпасах, авиации, бронетехнике и совместном производстве оружия.

Война • 26 марта, 16:36 • 54766 просмотра

В Киеве раздаются взрывы: работает ПВО

В Киеве слышны взрывы. Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в воздушном пространстве столицы и Киевской области. Население призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Война • 21 февраля, 21:17 • 32755 просмотра

Обломки сбитого дрона оккупантов повредили 30 дачных участков на Полтавщине

Ночью ПВО сбила вражеские беспилотники над Полтавской областью. Обломки одного из дронов вызвали пожар в дачном кооперативе, повредив около 30 участков, пострадавших нет.

Общество • 10 февраля, 06:10 • 42915 просмотра

Вражеские удары забрали жизни 6 человек: Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

Российские войска атаковали несколько регионов Украины различными видами оружия, включая ракеты и беспилотники. В результате обстрелов погибло 6 человек, ранено не менее 16 человек в различных областях.

Война • 1 февраля, 08:24 • 42175 просмотра

Киевская область отразила ночную атаку дронов: подробности операции

Противовоздушная оборона Киевской области успешно отразила атаку вражеских беспилотников, которая длилась более 8 часов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, обломки упали на открытых территориях.

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Умеров и глава обороны Италии обсудили перспективу совместного производства систем ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Стороны обсудили совместное производство систем ПВО, поставки ракет и бронетехники для Украины.

политика • 9 января, 15:56 • 24155 просмотра

На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам

На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО работают по целям. Ранее ПС СЗУ сообщали о движении двух ударных БПЛА.

Война • 22 декабря, 10:59 • 44834 просмотра

Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив

В одном из сел Ивано-Франковской области зафиксированы обломки от ракетной атаки РФ. По сообщению мэра Руслана Марцинкива, пострадавших в результате инцидента нет.

Война • 13 декабря, 07:39 • 20239 просмотра

В столице работают силы ПВО - Кличко

В Киеве работают силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. Мэр Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.

Война • 5 декабря, 21:10 • 52091 просмотра

Совместное производство оружия и ПВО: Зеленский провел разговор с премьером Норвегии

Норвежский парламент увеличил помощь Украине с 1,4 до 3,2 млрд долларов на 2024 год. Часть средств направят на производство украинских дронов и систем ПВО.

Война • 29 ноября, 21:04 • 29544 просмотра

рф атаковала Украину более 1200 авиабомбами и дронами за неделю - Зеленский

За неделю россия выпустила по Украине более 800 авиабомб, 460 дронов и 20 ракет различных типов. Президент подчеркнул необходимость усиления ПВО и ведет переговоры с партнерами.

Война • 24 ноября, 09:32 • 61267 просмотра

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

На юго-восточном направлении зафиксировано повышение активности тактической авиации противника. Враг может нанести авиаудары по позициям украинских войск с использованием бомб и управляемых ракет.

Война • 7 ноября, 02:15 • 22440 просмотра

В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО

В столице Украины зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО работают над уничтожением воздушных целей, население призывают находиться в укрытиях.

Война • 3 ноября, 03:51 • 70998 просмотра

В Киеве работает ППО - КГВА

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.

Война • 2 ноября, 10:16 • 35407 просмотра

В небе над Украиной сбили 57 из 81 вражеских дронов. Одесская область подверглась ракетной атаке

Силы ПВО Украины уничтожили 57 из 81 российских беспилотников ночью и утром. Армия рф также атаковала Одесскую область авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Война • 23 октября, 06:13 • 18137 просмотра

В Хмельницкой области уничтожили еще 7 вражеских дронов: без пострадавших

Силы ПВО Хмельницкой области уничтожили 7 вражеских БПЛА типа «Shahed» во время воздушной тревоги. По предварительным данным, пострадавших и повреждений в результате атаки не зафиксировано.

Война • 18 октября, 09:51 • 15257 просмотра

В Киевской области тревога длилась более 14 часов: ПВО сбила вражеские цели

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 14 часов. ПВО уничтожила вражеские цели, избежав жертв и повреждений критической инфраструктуры. Обломки сбитых объектов повредили мотоцикл на частном дворе.

Война • 18 октября, 09:44 • 15665 просмотра

В Хмельницкой области ночью сбили 8 "шахедов"

Силы ПВО Украины уничтожили 8 БпЛА типа «Shahed» над Хмельницкой областью ночью 18 октября. По сообщению главы ОВА, пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано.

Война • 18 октября, 05:44 • 14549 просмотра

Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений

Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.

Война • 18 октября, 05:09 • 43646 просмотра

В Херсонской области уничтожили "шахед", из-за атак рф 1 погибший и 10 раненых

Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив гражданские объекты. В результате обстрелов погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО сбила один вражеский дрон.

Война • 10 октября, 06:00 • 14379 просмотра

На Киевщине работает ПВО - ОВА

На Киевщине зафиксирована ракетная атака, работают силы ПВО. Жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать работу защитников и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Война • 7 октября, 05:37 • 14275 просмотра

В Херсонской области уничтожили два "шахеда" за ночь, из-за атак рф 1 погибший, 4 раненых

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые кварталы. ПВО сбила 2 вражеских дрона "Shahed" над регионом.

Война • 4 октября, 05:23 • 14896 просмотра

В Херсонской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за атак рф 2 погибших, 8 раненых

Оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 8 ранены. ПВО сбило 3 дрона «Шахед».

Война • 3 октября, 06:36 • 15476 просмотра

Прикарпатье подверглось вражеской атаке: пострадавших нет

Силы ПВО эффективно отреагировали на угрозу в Ивано-Франковской области. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напоминают о запрете снимать работу ПВО.

Общество • 3 октября, 04:25 • 37389 просмотра

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

Силы ПВО сбили все беспилотники "Shahed" во время 5-часовой атаки на Киев ночью 3 октября. Обломки упали в Деснянском районе, но серьезных разрушений или пострадавших нет.

Война • 3 октября, 02:50 • 104934 просмотра

Авиаудар по Харькову: пострадали 7 человек

В результате вражеского авиаудара по Харькову пострадали семь человек. Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами, одна из которых попала в жилой дом, вызвав разрушения.

Общество • 2 октября, 20:27 • 43019 просмотра

Над Сумской областью ночью сбили 7 «шахедов»

Силы ПВО уничтожили 7 вражеских «шахедов» над Сумской областью в ночь на 25 сентября. Всего в сентябре в регионе было сбито 88 воздушных целей противника.

Война • 25 сентября, 06:11 • 15443 просмотра

На Николаевщине разрушен склад сельхозпредприятия, сбиты 3 дрона

В результате атаки на Баштанский район разрушено складское помещение, но пострадавших нет. В течение ночи силы ПВО уничтожили три беспилотника типа «Shahed 131/136» над Николаевской областью.

Общество • 21 сентября, 05:08 • 37100 просмотра

На Сумщине за неделю сбили 36 "шахедов", за сутки из-за обстрелов рф есть погибший и 19 раненых - ОВА

Силы ПВО Сумщины за неделю уничтожили 36 вражеских БПЛА, в том числе 6 за минувшие сутки. В результате обстрелов погиб один человек, 19 раненых, эвакуированы пациенты гериатрического пансионата.

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