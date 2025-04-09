Зенитная война

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

Силы ПВО сбили все беспилотники "Shahed" во время 5-часовой атаки на Киев ночью 3 октября. Обломки упали в Деснянском районе, но серьезных разрушений или пострадавших нет.