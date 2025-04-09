Зенитная война

Украина получила доступ к европейским разведданным, технологиям и складам с боеприпасами. Также государство получило лицензии на производство ПВО и инвестиции в производство дронов и ракет.
Рустем Умеров встретился с Себастьяном Лекорню во Франции для обсуждения усиления украинской армии. Речь шла о ПВО, ракетах, боеприпасах, авиации, бронетехнике и совместном производстве оружия.
В Киеве слышны взрывы. Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в воздушном пространстве столицы и Киевской области. Население призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Ночью ПВО сбила вражеские беспилотники над Полтавской областью. Обломки одного из дронов вызвали пожар в дачном кооперативе, повредив около 30 участков, пострадавших нет.
Российские войска атаковали несколько регионов Украины различными видами оружия, включая ракеты и беспилотники. В результате обстрелов погибло 6 человек, ранено не менее 16 человек в различных областях.
Противовоздушная оборона Киевской области успешно отразила атаку вражеских беспилотников, которая длилась более 8 часов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, обломки упали на открытых территориях.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Стороны обсудили совместное производство систем ПВО, поставки ракет и бронетехники для Украины.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО работают по целям. Ранее ПС СЗУ сообщали о движении двух ударных БПЛА.
В одном из сел Ивано-Франковской области зафиксированы обломки от ракетной атаки РФ. По сообщению мэра Руслана Марцинкива, пострадавших в результате инцидента нет.
В Киеве работают силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. Мэр Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.
Норвежский парламент увеличил помощь Украине с 1,4 до 3,2 млрд долларов на 2024 год. Часть средств направят на производство украинских дронов и систем ПВО.
За неделю россия выпустила по Украине более 800 авиабомб, 460 дронов и 20 ракет различных типов. Президент подчеркнул необходимость усиления ПВО и ведет переговоры с партнерами.
На юго-восточном направлении зафиксировано повышение активности тактической авиации противника. Враг может нанести авиаудары по позициям украинских войск с использованием бомб и управляемых ракет.
В столице Украины зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО работают над уничтожением воздушных целей, население призывают находиться в укрытиях.
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона.
Силы ПВО Украины уничтожили 57 из 81 российских беспилотников ночью и утром. Армия рф также атаковала Одесскую область авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Силы ПВО Хмельницкой области уничтожили 7 вражеских БПЛА типа «Shahed» во время воздушной тревоги. По предварительным данным, пострадавших и повреждений в результате атаки не зафиксировано.
Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 14 часов. ПВО уничтожила вражеские цели, избежав жертв и повреждений критической инфраструктуры. Обломки сбитых объектов повредили мотоцикл на частном дворе.
Силы ПВО Украины уничтожили 8 БпЛА типа «Shahed» над Хмельницкой областью ночью 18 октября. По сообщению главы ОВА, пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано.
Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.
Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив гражданские объекты. В результате обстрелов погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО сбила один вражеский дрон.
На Киевщине зафиксирована ракетная атака, работают силы ПВО. Жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать работу защитников и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые кварталы. ПВО сбила 2 вражеских дрона "Shahed" над регионом.
Оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 8 ранены. ПВО сбило 3 дрона «Шахед».
Силы ПВО эффективно отреагировали на угрозу в Ивано-Франковской области. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напоминают о запрете снимать работу ПВО.
Силы ПВО сбили все беспилотники "Shahed" во время 5-часовой атаки на Киев ночью 3 октября. Обломки упали в Деснянском районе, но серьезных разрушений или пострадавших нет.
В результате вражеского авиаудара по Харькову пострадали семь человек. Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами, одна из которых попала в жилой дом, вызвав разрушения.
Силы ПВО уничтожили 7 вражеских «шахедов» над Сумской областью в ночь на 25 сентября. Всего в сентябре в регионе было сбито 88 воздушных целей противника.
В результате атаки на Баштанский район разрушено складское помещение, но пострадавших нет. В течение ночи силы ПВО уничтожили три беспилотника типа «Shahed 131/136» над Николаевской областью.
Силы ПВО Сумщины за неделю уничтожили 36 вражеских БПЛА, в том числе 6 за минувшие сутки. В результате обстрелов погиб один человек, 19 раненых, эвакуированы пациенты гериатрического пансионата.