15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Украина передала странам G7 перечень первоочередных потребностей энергетического сектора

Киев • УНН

 452 просмотра

Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень неотложных потребностей энергетического сектора. Среди приоритетов — защита, дополнительные системы ПВО и РЭБ, а также наращивание производства энергетического оборудования.

Украина передала странам G7 перечень первоочередных потребностей энергетического сектора

Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень насущных потребностей энергетического сектора. Об этом сообщила глава министерства Светлана Гринчук в Facebook, передает УНН.

Только за эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага. Поэтому среди наших потребностей, прежде всего, это защита - нам нужно больше систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. В приоритетах и развитие пассивной физической защиты, которая уже продемонстрировала свою эффективность 

- написала Гринчук.

Она подчеркнула, что наращивание дополнительных объемов производства энергетического оборудования является критически важным, а также призвала партнеров помочь с дополнительным оборудованием - не только новым, но и бывшим в употреблении, которое может заменить разрушенное в Украине.

Имеем перечень насущных потребностей, который передадим "Группе семи" для дальнейшей проработки с каждой страной G7 более предметно 

- добавила Гринчук.

Напомним

Украина ведет активные переговоры с международными партнерами по увеличению поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Основное внимание сосредоточено на восстановлении поврежденных объектов и повышении устойчивости системы к возможным новым угрозам.

Павел Башинский

Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Зенитная война
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область