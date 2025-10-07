Украина передала странам G7 перечень первоочередных потребностей энергетического сектора

Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень насущных потребностей энергетического сектора. Об этом сообщила глава министерства Светлана Гринчук в Facebook, передает УНН.

Только за эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага. Поэтому среди наших потребностей, прежде всего, это защита - нам нужно больше систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. В приоритетах и развитие пассивной физической защиты, которая уже продемонстрировала свою эффективность - написала Гринчук.

Она подчеркнула, что наращивание дополнительных объемов производства энергетического оборудования является критически важным, а также призвала партнеров помочь с дополнительным оборудованием - не только новым, но и бывшим в употреблении, которое может заменить разрушенное в Украине.

Имеем перечень насущных потребностей, который передадим "Группе семи" для дальнейшей проработки с каждой страной G7 более предметно - добавила Гринчук.

Напомним

Украина ведет активные переговоры с международными партнерами по увеличению поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Основное внимание сосредоточено на восстановлении поврежденных объектов и повышении устойчивости системы к возможным новым угрозам.