Україна передала країнам G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору. Про це повідомила очільниця міністерства Світлана Гринчук у Facebook, передає УНН.

Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист - нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність - написала Гринчук.

Вона наголосила, що нарощування додаткових обсягів виробництва енергетичного устаткування є критично важливим, а також закликала партнерів допомогти з додатковим обладнанням - не лише новим, але й вживаним, яке може замінити зруйноване в Україні.

Маємо перелік нагальних потреб, який передамо "Групі семи" для подальшого опрацювання з кожною країною G7 більш предметно - додала Гринчук.

Нагадаємо

Україна веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Основна увага зосереджена на відновленні пошкоджених об’єктів та підвищенні стійкості системи до можливих нових загроз.