Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Україна передала країнам G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору. Серед пріоритетів — захист, додаткові системи ППО та РЕБ, а також нарощування виробництва енергетичного устаткування.

Україна передала країнам G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору. Про це повідомила очільниця міністерства Світлана Гринчук у Facebook, передає УНН.

Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист - нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність 

- написала Гринчук.

Вона наголосила, що нарощування додаткових обсягів виробництва енергетичного устаткування є критично важливим, а також закликала партнерів допомогти з додатковим обладнанням - не лише новим, але й вживаним, яке може замінити зруйноване в Україні.

Маємо перелік нагальних потреб, який передамо "Групі семи" для подальшого опрацювання з кожною країною G7 більш предметно 

- додала Гринчук.

Нагадаємо

Україна веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Основна увага зосереджена на відновленні пошкоджених об’єктів та підвищенні стійкості системи до можливих нових загроз.

Павло Башинський

Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Протиповітряна оборона
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область