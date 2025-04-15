Протиповітряна боротьба

Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.
Україна отримала доступ до європейських розвідданих, технологій та складів з боєприпасами. Також держава отримала ліцензії на виробництво ППО та інвестиції у виробництво дронів і ракет.
Рустем Умєров зустрівся з Себастьяном Лекорню у Франції для обговорення посилення української армії. Йшлося про ППО, ракети, боєприпаси, авіацію, бронетехніку та спільне виробництво зброї.
У Києві чутно вибухи. Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках у повітряному просторі столиці та Київської області. Населення закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Вночі ППО збила ворожі безпілотники над Полтавською областю. Уламки одного з дронів спричинили пожежу в дачному кооперативі, пошкодивши близько 30 ділянок, постраждалих немає.
Російські війська атакували кілька регіонів України різними видами зброї, включаючи ракети та дрони. Внаслідок обстрілів загинуло 6 осіб, поранено щонайменше 16 людей у різних областях.
Протиповітряна оборона Київської області успішно відбила атаку ворожих безпілотників, що тривала понад 8 годин. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає, уламки впали на відкритих територіях.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з італійським колегою Гвідо Крозетто. Сторони обговорили спільне виробництво систем ППО, постачання ракет та бронетехніки для України.
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО працюють по цілях. Раніше ПС СЗУ повідомляли про рух двох ударних БПЛА.
В одному з сіл Івано-Франківської області зафіксовано уламки від ракетної атаки рф. За повідомленням мера Руслана Марцінківа, постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Києві працюють сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. Мер Віталій Кличко закликав громадян перебувати в укриттях.
Норвезький парламент збільшив допомогу Україні з 1,4 до 3,2 млрд доларів на 2024 рік. Частина коштів спрямують на виробництво українських дронів та систем ППО.
За тиждень росія випустила по Україні понад 800 авіабомб, 460 дронів та 20 ракет різних типів. Президент наголосив на необхідності посилення ППО та веде переговори з партнерами.
На південно-східному напрямку зафіксовано підвищення активності тактичної авіації противника. Ворог може завдати авіаударів по позиціях українських військ з використанням бомб та керованих ракет.
У столиці України зафіксовано вибух внаслідок атаки ворожих безпілотників. Сили ППО працюють над знищенням повітряних цілей, населення закликають перебувати в укриттях.
У Києві оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона.
Сили ППО України знищили 57 з 81 російських безпілотників вночі та вранці. Армія рф також атакувала Одещину авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Сили ППО Хмельницької області знищили 7 ворожих БПЛА типу "Shahed" під час повітряної тривоги. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не зафіксовано.
Повітряна тривога на Київщині тривала понад 14 годин. ППО знищила ворожі цілі, уникнувши жертв та пошкоджень критичної інфраструктури. Уламки збитих об'єктів пошкодили мотоцикл на приватному подвір'ї.
Сили ППО України знищили 8 БпЛА типу "Shahed" над Хмельницькою областю вночі 18 жовтня. За повідомленням голови ОВА, постраждалих та пошкоджень майна не зафіксовано.
Сили ППО відбили ворожу атаку безпілотниками на Київ. Бойова робота тривала понад 4,5 години, всі БПЛА були знешкоджені без жертв і руйнувань.
Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.
На Київщині зафіксовано ракетну атаку, працюють сили ППО. Жителів закликають дотримуватися інформаційної тиші, не знімати роботу захисників та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові квартали. ППО збила 2 ворожі дрони "Shahed" над регіоном.
Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 поранено. ППО збило 3 дрони "Шахед".
Сили ППО ефективно відреагували на загрозу в Івано-Франківській області. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадує про заборону знімати роботу ППО.
Сили ППО збили всі безпілотники "Shahed" під час 5-годинної атаки на Київ вночі 3 жовтня. Уламки впали в Деснянському районі, але серйозних руйнувань чи постраждалих немає.
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждало семеро людей. Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами, одна з яких влучила в житловий будинок, спричинивши руйнування.
Сили ППО знищили 7 ворожих "шахедів" над Сумською областю в ніч на 25 вересня. Загалом у вересні в регіоні було збито 88 повітряних цілей противника.
Внаслідок атаки на Баштанський район зруйновано складське приміщення, але постраждалих немає. Протягом ночі сили ППО знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136" над Миколаївською областю.