Протиповітряна боротьба

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19162 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133208 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126446 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125021 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127720 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192074 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76754 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164006 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Україна не просто просить ППО, а готова їх придбати - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.

Війна • 11 квітня, 16:24 • 13635 перегляди

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна отримала доступ до європейських розвідданих, технологій та складів з боєприпасами. Також держава отримала ліцензії на виробництво ППО та інвестиції у виробництво дронів і ракет.

Війна • 28 березня, 17:32 • 44114 перегляди

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Рустем Умєров зустрівся з Себастьяном Лекорню у Франції для обговорення посилення української армії. Йшлося про ППО, ракети, боєприпаси, авіацію, бронетехніку та спільне виробництво зброї.

Війна • 26 березня, 16:36 • 54813 перегляди

У Києві лунають вибухи: працює ППО

У Києві чутно вибухи. Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках у повітряному просторі столиці та Київської області. Населення закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Війна • 21 лютого, 21:17 • 32757 перегляди

Уламки збитого дрону окупантів пошкодили 30 дачних ділянок на Полтавщині

Вночі ППО збила ворожі безпілотники над Полтавською областю. Уламки одного з дронів спричинили пожежу в дачному кооперативі, пошкодивши близько 30 ділянок, постраждалих немає.

Суспільство • 10 лютого, 06:10 • 42917 перегляди

Ворожі удари забрали життя 6 людей: Зеленський відреагував на атаку рф та показав наслідки

Російські війська атакували кілька регіонів України різними видами зброї, включаючи ракети та дрони. Внаслідок обстрілів загинуло 6 осіб, поранено щонайменше 16 людей у різних областях.

Війна • 1 лютого, 08:24 • 42176 перегляди

Київська область відбила нічну атаку дронів: подробиці операції

Протиповітряна оборона Київської області успішно відбила атаку ворожих безпілотників, що тривала понад 8 годин. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає, уламки впали на відкритих територіях.

Війна • 12 січня, 07:08 • 56213 перегляди

Умєров та глава оборони Італії обговорили перспективу спільного виробництва систем ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з італійським колегою Гвідо Крозетто. Сторони обговорили спільне виробництво систем ППО, постачання ракет та бронетехніки для України.

Політика • 9 січня, 15:56 • 24157 перегляди

На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах

На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО працюють по цілях. Раніше ПС СЗУ повідомляли про рух двох ударних БПЛА.

Війна • 22 грудня, 10:59 • 44836 перегляди

Уламки виявлено в селі на Івано-Франківщині після атаки рф - Марцінків

В одному з сіл Івано-Франківської області зафіксовано уламки від ракетної атаки рф. За повідомленням мера Руслана Марцінківа, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Війна • 13 грудня, 07:39 • 20240 перегляди

У столиці працюють сили ППО - Кличко

У Києві працюють сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. Мер Віталій Кличко закликав громадян перебувати в укриттях.

Війна • 5 грудня, 21:10 • 52092 перегляди

Спільне виробництво зброї та ППО: Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії

Норвезький парламент збільшив допомогу Україні з 1,4 до 3,2 млрд доларів на 2024 рік. Частина коштів спрямують на виробництво українських дронів та систем ППО.

Війна • 29 листопада, 21:04 • 29556 перегляди

рф атакувала Україну понад 1200 авіабомбами та дронами за тиждень - Зеленський

За тиждень росія випустила по Україні понад 800 авіабомб, 460 дронів та 20 ракет різних типів. Президент наголосив на необхідності посилення ППО та веде переговори з партнерами.

Війна • 24 листопада, 09:32 • 61268 перегляди

Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході

На південно-східному напрямку зафіксовано підвищення активності тактичної авіації противника. Ворог може завдати авіаударів по позиціях українських військ з використанням бомб та керованих ракет.

Війна • 7 листопада, 02:15 • 22441 перегляди

У Києві пролунав вибух під час атаки дронів: працює ППО

У столиці України зафіксовано вибух внаслідок атаки ворожих безпілотників. Сили ППО працюють над знищенням повітряних цілей, населення закликають перебувати в укриттях.

Війна • 3 листопада, 03:51 • 70999 перегляди

У Києві працює ППО - КМВА

У Києві оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона.

Війна • 2 листопада, 10:16 • 35409 перегляди

У небі над Україною збили 57 із 81 ворожих дронів. Одещина зазнала ракетної атаки

Сили ППО України знищили 57 з 81 російських безпілотників вночі та вранці. Армія рф також атакувала Одещину авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Війна • 23 жовтня, 06:13 • 18138 перегляди

На Хмельниччині знищили ще 7 ворожих дронів: без постраждалих

Сили ППО Хмельницької області знищили 7 ворожих БПЛА типу "Shahed" під час повітряної тривоги. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не зафіксовано.

Війна • 18 жовтня, 09:51 • 15258 перегляди

На Київщині тривога тривала понад 14 годин: ППО збила ворожі цілі

Повітряна тривога на Київщині тривала понад 14 годин. ППО знищила ворожі цілі, уникнувши жертв та пошкоджень критичної інфраструктури. Уламки збитих об'єктів пошкодили мотоцикл на приватному подвір'ї.

Війна • 18 жовтня, 09:44 • 15666 перегляди

На Хмельниччині вночі збили 8 "шахедів"

Сили ППО України знищили 8 БпЛА типу "Shahed" над Хмельницькою областю вночі 18 жовтня. За повідомленням голови ОВА, постраждалих та пошкоджень майна не зафіксовано.

Війна • 18 жовтня, 05:44 • 14550 перегляди

Одна з наймасованіших дронових атак: у Києві ППО працювала 4,5 години, без потерпілих та руйнувань

Сили ППО відбили ворожу атаку безпілотниками на Київ. Бойова робота тривала понад 4,5 години, всі БПЛА були знешкоджені без жертв і руйнувань.

Війна • 18 жовтня, 05:09 • 43647 перегляди

На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф 1 загиблий і 10 поранених

Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 отримали поранення. ППО збила один ворожий дрон.

Війна • 10 жовтня, 06:00 • 14382 перегляди

На Київщині працює ППО - ОВА

На Київщині зафіксовано ракетну атаку, працюють сили ППО. Жителів закликають дотримуватися інформаційної тиші, не знімати роботу захисників та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Війна • 7 жовтня, 05:37 • 14276 перегляди

На Херсонщині знищили два "шахеди" за ніч, через атаки рф 1 загиблий, 4 поранених

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові квартали. ППО збила 2 ворожі дрони "Shahed" над регіоном.

Війна • 4 жовтня, 05:23 • 14897 перегляди

На Херсонщині вночі знищили три "шахеди", через атаки рф 2 загиблих, 8 поранених

Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 поранено. ППО збило 3 дрони "Шахед".

Війна • 3 жовтня, 06:36 • 15477 перегляди

Прикарпаття зазнало ворожої атаки: постраждалих немає

Сили ППО ефективно відреагували на загрозу в Івано-Франківській області. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадує про заборону знімати роботу ППО.

Суспільство • 3 жовтня, 04:25 • 37392 перегляди

ППО Києва знищила всі ворожі дрони під час нічної атаки

Сили ППО збили всі безпілотники "Shahed" під час 5-годинної атаки на Київ вночі 3 жовтня. Уламки впали в Деснянському районі, але серйозних руйнувань чи постраждалих немає.

Війна • 3 жовтня, 02:50 • 104935 перегляди

Авіаудар по Харкову: постраждали 7 осіб

Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждало семеро людей. Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами, одна з яких влучила в житловий будинок, спричинивши руйнування.

Суспільство • 2 жовтня, 20:27 • 43020 перегляди

Над Сумщиною вночі збили 7 "шахедів"

Сили ППО знищили 7 ворожих "шахедів" над Сумською областю в ніч на 25 вересня. Загалом у вересні в регіоні було збито 88 повітряних цілей противника.

Війна • 25 вересня, 06:11 • 15446 перегляди

На Миколаївщині зруйновано склад сільгосппідприємства, збито 3 дрони

Внаслідок атаки на Баштанський район зруйновано складське приміщення, але постраждалих немає. Протягом ночі сили ППО знищили три безпілотники типу "Shahed 131/136" над Миколаївською областю.

Суспільство • 21 вересня, 05:08 • 37101 перегляди