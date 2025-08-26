$41.430.15
06:24 • 6536 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 6272 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 17907 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 105343 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 68805 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 67362 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 194341 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 186042 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70533 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67621 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
47 з 59 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

росія запустила 59 дронів Shahed та імітаторів по Україні. Сили ППО знешкодили 47 ворожих БПЛА, 12 дронів влучили в 9 локаціях.

47 з 59 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною

рф уночі запустила по Україні 59 дронів, знешкоджено 47 з них, але 12 поцілили у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 серпня (із 19.00 25 серпня) ворог 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Дві жінки постраждали від нічної дронової атаки рф на Сумщині26.08.25, 08:59 • 1236 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Брянська область
Курськ
Курська область
Протиповітряна оборона
Шахед 129
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Україна
Безпілотний літальний апарат