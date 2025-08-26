47 з 59 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
росія запустила 59 дронів Shahed та імітаторів по Україні. Сили ППО знешкодили 47 ворожих БПЛА, 12 дронів влучили в 9 локаціях.
рф уночі запустила по Україні 59 дронів, знешкоджено 47 з них, але 12 поцілили у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 серпня (із 19.00 25 серпня) ворог 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях
