ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - Одеса

Фото: Патрульна поліція України

У неділю, 11 січня, біля села Глеваха Київської області сталась дорожньо-транспортна пригода. Через це рух транспорту в напрямку Києва частково ускладнений, передає УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Деталі

ДТП сталась на 29 км автодороги М-05 Київ - Одеса. В результаті перекрита ліва смуга руху.

Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

Також УНН повідомляв, що на Херсонщині через снігопад ускладнено рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям.