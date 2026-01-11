$42.990.00
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
13:53 • 6694 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 10778 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - Одеса

Київ • УНН

 • 52 перегляди

11 січня біля села Глеваха Київської області сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту в напрямку Києва. На 29 км автодороги М-05 Київ – Одеса перекрита ліва смуга руху.

ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - Одеса
Фото: Патрульна поліція України

У неділю, 11 січня, біля села Глеваха Київської області сталась дорожньо-транспортна пригода. Через це рух транспорту в напрямку Києва частково ускладнений, передає УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Деталі

ДТП сталась на 29 км автодороги М-05 Київ - Одеса. В результаті перекрита ліва смуга руху.

Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дніпрі та області триває снігопад, хуртовина та морози. Поліція спільно з комунальними службами ліквідовує наслідки негоди та забезпечує безпеку дорожнього руху.

Також УНН повідомляв, що на Херсонщині через снігопад ускладнено рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям.

Євген Устименко

