ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - Одеса
Київ • УНН
11 січня біля села Глеваха Київської області сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту в напрямку Києва. На 29 км автодороги М-05 Київ – Одеса перекрита ліва смуга руху.
У неділю, 11 січня, біля села Глеваха Київської області сталась дорожньо-транспортна пригода. Через це рух транспорту в напрямку Києва частково ускладнений, передає УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.
Деталі
ДТП сталась на 29 км автодороги М-05 Київ - Одеса. В результаті перекрита ліва смуга руху.
Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху
