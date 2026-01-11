Снігопад на Херсонщині: поліція працює у посиленому режимі, всі дороги проїзні

На Херсонщині через снігопад ускладнився рух транспорту. Поліцейські працюють у посиленому режимі, допомагають водіям та забезпечують безпеку на дорогах області. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Херсонській області, передає УНН.

На території Херсонської області засніжило. Це значно ускладнює дорожній рух. Однак на допомогу водіям приходять працівники поліції. Вони у посиленому режимі патрулюють дороги, оперативно реагують на виклики, допомагають водіям, які опинилися у складних ситуаціях

Водночас окремі транспортні засоби потрапили у снігові замети. Зокрема, працівники сектору реагування патрульної поліції Херсонського районного управління поліції зранку надали допомогу водіям автобуса та легкового автомобіля.

Наразі, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, всі дороги області є проїзними.

Для очищення автошляхів від снігу та ожеледиці задіяно понад 80 одиниць спеціальної техніки. Перебоїв з електропостачанням у населених пунктах немає. Енергетична система області працює у штатному режимі