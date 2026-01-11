Снігопад на Херсонщині: поліція працює у посиленому режимі, всі дороги проїзні
Київ • УНН
На Херсонщині через снігопад ускладнився рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям. Всі дороги області проїзні, задіяно понад 80 одиниць спецтехніки, функціонують 154 Пункти незламності.
На Херсонщині через снігопад ускладнився рух транспорту. Поліцейські працюють у посиленому режимі, допомагають водіям та забезпечують безпеку на дорогах області. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Херсонській області, передає УНН.
Деталі
На території Херсонської області засніжило. Це значно ускладнює дорожній рух. Однак на допомогу водіям приходять працівники поліції. Вони у посиленому режимі патрулюють дороги, оперативно реагують на виклики, допомагають водіям, які опинилися у складних ситуаціях
Водночас окремі транспортні засоби потрапили у снігові замети. Зокрема, працівники сектору реагування патрульної поліції Херсонського районного управління поліції зранку надали допомогу водіям автобуса та легкового автомобіля.
Наразі, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, всі дороги області є проїзними.
Для очищення автошляхів від снігу та ожеледиці задіяно понад 80 одиниць спеціальної техніки. Перебоїв з електропостачанням у населених пунктах немає. Енергетична система області працює у штатному режимі
Він додав, що у громадах Херсонщини функціонують 154 Пункти незламності, які забезпечені теплом, альтернативними джерелами електроживлення та зв’язку. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети й зв’язатися з рідними.
Правоохоронці закликають водіїв бути максимально обережними: обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції, уникати різких маневрів і, за можливості, утриматися від поїздок у період ускладнення погодних умов.
Нагадаємо
Укрзалізниця 10 січня зменшує час затримки 14 поїздів, що були спричинені погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з меншими відхиленнями від графіку.