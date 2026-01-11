Снігопад на Херсонщині: поліція працює у посиленому режимі, всі дороги проїзні

$42.990.00
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 3468 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
09:33 • 14887 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 18962 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 27245 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 38287 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 58907 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 41812 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33489 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36980 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго
Парад сили і моментістини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
09:33 • 14883 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
Снігопад на Херсонщині: поліція працює у посиленому режимі, всі дороги проїзні

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Херсонщині через снігопад ускладнився рух транспорту, поліція працює в посиленому режимі, допомагаючи водіям. Всі дороги області проїзні, задіяно понад 80 одиниць спецтехніки, функціонують 154 Пункти незламності.

Снігопад на Херсонщині: поліція працює у посиленому режимі, всі дороги проїзні
Фото: ГУНП України в Херсонській області

На Херсонщині через снігопад ускладнився рух транспорту. Поліцейські працюють у посиленому режимі, допомагають водіям та забезпечують безпеку на дорогах області. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Херсонській області, передає УНН.

Деталі

На території Херсонської області засніжило. Це значно ускладнює дорожній рух. Однак на допомогу водіям приходять працівники поліції. Вони у посиленому режимі патрулюють дороги, оперативно реагують на виклики, допомагають водіям, які опинилися у складних ситуаціях

- йдеться у дописі.

Водночас окремі транспортні засоби потрапили у снігові замети. Зокрема, працівники сектору реагування патрульної поліції Херсонського районного управління поліції зранку надали допомогу водіям автобуса та легкового автомобіля.

Наразі, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, всі дороги області є проїзними.

Для очищення автошляхів від снігу та ожеледиці задіяно понад 80 одиниць спеціальної техніки. Перебоїв з електропостачанням у населених пунктах немає. Енергетична система області працює у штатному режимі

- наголошує посадовець.

Він додав, що у громадах Херсонщини функціонують 154 Пункти незламності, які забезпечені теплом, альтернативними джерелами електроживлення та зв’язку. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети й зв’язатися з рідними.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально обережними: обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції, уникати різких маневрів і, за можливості, утриматися від поїздок у період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо

Укрзалізниця 10 січня зменшує час затримки 14 поїздів, що були спричинені погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з меншими відхиленнями від графіку.

Алла Кіосак

