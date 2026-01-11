Снегопад в Херсонской области: полиция работает в усиленном режиме, все дороги проездные
Киев • УНН
В Херсонской области из-за снегопада усложнилось движение транспорта, полиция работает в усиленном режиме, помогая водителям. Все дороги области проездные, задействовано более 80 единиц спецтехники, функционируют 154 Пункта несокрушимости.
Детали
На территории Херсонской области заснежило. Это значительно усложняет дорожное движение. Однако на помощь водителям приходят работники полиции. Они в усиленном режиме патрулируют дороги, оперативно реагируют на вызовы, помогают водителям, оказавшимся в сложных ситуациях
В то же время отдельные транспортные средства попали в снежные заносы. В частности, работники сектора реагирования патрульной полиции Херсонского районного управления полиции утром оказали помощь водителям автобуса и легкового автомобиля.
Сейчас, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, все дороги области являются проездными.
Для очистки автодорог от снега и гололеда задействовано более 80 единиц специальной техники. Перебоев с электроснабжением в населенных пунктах нет. Энергетическая система области работает в штатном режиме
Он добавил, что в общинах Херсонщины функционируют 154 Пункта несокрушимости, которые обеспечены теплом, альтернативными источниками электропитания и связи. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и связаться с родными.
Правоохранители призывают водителей быть максимально осторожными: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и, по возможности, воздержаться от поездок в период осложнения погодных условий.
