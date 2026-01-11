Снегопад в Херсонской области: полиция работает в усиленном режиме, все дороги проездные

$42.990.00
13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Популярные новости
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11 января, 04:43 • 10002 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 9604 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран11 января, 07:03 • 16941 просмотра
Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти11 января, 07:11 • 4544 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго08:18 • 13130 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 14871 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 50009 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 98433 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 124861 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 94686 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Кир Стармер
Марко Рубио
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Китай
Запорожская область
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 17846 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 20502 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 76131 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 77055 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 97396 просмотра
Снегопад в Херсонской области: полиция работает в усиленном режиме, все дороги проездные

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Херсонской области из-за снегопада усложнилось движение транспорта, полиция работает в усиленном режиме, помогая водителям. Все дороги области проездные, задействовано более 80 единиц спецтехники, функционируют 154 Пункта несокрушимости.

Снегопад в Херсонской области: полиция работает в усиленном режиме, все дороги проездные
Фото: ГУНП Украины в Херсонской области

В Херсонской области из-за снегопада усложнилось движение транспорта. Полицейские работают в усиленном режиме, помогают водителям и обеспечивают безопасность на дорогах области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области, передает УНН.

Детали

На территории Херсонской области заснежило. Это значительно усложняет дорожное движение. Однако на помощь водителям приходят работники полиции. Они в усиленном режиме патрулируют дороги, оперативно реагируют на вызовы, помогают водителям, оказавшимся в сложных ситуациях

- говорится в сообщении.

В то же время отдельные транспортные средства попали в снежные заносы. В частности, работники сектора реагирования патрульной полиции Херсонского районного управления полиции утром оказали помощь водителям автобуса и легкового автомобиля.

Сейчас, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, все дороги области являются проездными.

Для очистки автодорог от снега и гололеда задействовано более 80 единиц специальной техники. Перебоев с электроснабжением в населенных пунктах нет. Энергетическая система области работает в штатном режиме

- отмечает чиновник.

Он добавил, что в общинах Херсонщины функционируют 154 Пункта несокрушимости, которые обеспечены теплом, альтернативными источниками электропитания и связи. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и связаться с родными.

Правоохранители призывают водителей быть максимально осторожными: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и, по возможности, воздержаться от поездок в период осложнения погодных условий.

Напомним

Укрзализныця 10 января уменьшает время задержки 14 поездов, вызванных погодными условиями. Оборотные рейсы будут отправляться с меньшими отклонениями от графика.

Алла Киосак

