Снегопад в Херсонской области: полиция работает в усиленном режиме, все дороги проездные

В Херсонской области из-за снегопада усложнилось движение транспорта. Полицейские работают в усиленном режиме, помогают водителям и обеспечивают безопасность на дорогах области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области, передает УНН.

На территории Херсонской области заснежило. Это значительно усложняет дорожное движение. Однако на помощь водителям приходят работники полиции. Они в усиленном режиме патрулируют дороги, оперативно реагируют на вызовы, помогают водителям, оказавшимся в сложных ситуациях

В то же время отдельные транспортные средства попали в снежные заносы. В частности, работники сектора реагирования патрульной полиции Херсонского районного управления полиции утром оказали помощь водителям автобуса и легкового автомобиля.

Сейчас, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, все дороги области являются проездными.

Для очистки автодорог от снега и гололеда задействовано более 80 единиц специальной техники. Перебоев с электроснабжением в населенных пунктах нет. Энергетическая система области работает в штатном режиме