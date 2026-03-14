Баллистическая атака на Киев: в столице прогремела серия взрывов

В Киеве в ночь на субботу, 14 марта, прозвучала серия взрывов. Об этом информирует УНН.

В 3:09 Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях на столицу. Вскоре городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! - призвал Кличко.

В свою очередь начальник столичной ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что враг осуществляет атаку баллистическими ракетами.

Будьте внимательны и осторожны до отбоя тревоги! - попросил Ткаченко.

Тем временем мониторинговые каналы пишут, что россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет "Калибр". При этом на столицу направляются около 60 дронов.

В Киеве в результате атаки российских войск 7 марта пострадали три человека, есть повреждения критической инфраструктуры, что оставило без тепла 1905 домов в 4 районах.

