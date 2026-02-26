Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты

$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 8324 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 15701 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 17331 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 16436 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 15646 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14561 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 27128 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18302 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17628 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 34220 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 27128 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 34220 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 55386 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 64917 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 82956 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Киев подвергся вражеской комбинированной атаке в ночь на 26 февраля. Враг атаковал город ударными БПЛА и баллистическими ракетами, работает ПВО.

Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты

Киев в ночь на четверг, 26 февраля, подвергся вражеской комбинированной атаке. Об этом информирует УНН.

Подробности

В 3:54 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ударными БпЛА и баллистическими ракетами.

Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!

- призвал Ткаченко.

В свою очередь городской голова Виталий Кличко подтвердил эту информацию.

Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

- написал Кличко.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают о вероятном пуске гиперзвуковых ракет "Циркон". Предварительно, все борта Ту-95МС и Ту-160 совершили пусковые маневры. Ожидается, что ракеты будут над Украиной примерно через 90 минут.

Напомним

Ночью 22 февраля российские войска атаковали Украину, используя стратегические бомбардировщики и сотни беспилотников. Основной удар был направлен на Киев, ракеты двигались через несколько областей.

Ракетная атака рф на Киев 22 февраля - обломки зафиксированы в пяти районах столицы22.02.26, 12:57 • 5832 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Ту-160
Ту-95
Виталий Кличко