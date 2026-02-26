Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты
Киев • УНН
Киев подвергся вражеской комбинированной атаке в ночь на 26 февраля. Враг атаковал город ударными БПЛА и баллистическими ракетами, работает ПВО.
Киев в ночь на четверг, 26 февраля, подвергся вражеской комбинированной атаке. Об этом информирует УНН.
Подробности
В 3:54 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует город ударными БпЛА и баллистическими ракетами.
Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!
В свою очередь городской голова Виталий Кличко подтвердил эту информацию.
Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Тем временем мониторинговые каналы сообщают о вероятном пуске гиперзвуковых ракет "Циркон". Предварительно, все борта Ту-95МС и Ту-160 совершили пусковые маневры. Ожидается, что ракеты будут над Украиной примерно через 90 минут.
Напомним
Ночью 22 февраля российские войска атаковали Украину, используя стратегические бомбардировщики и сотни беспилотников. Основной удар был направлен на Киев, ракеты двигались через несколько областей.
Ракетная атака рф на Киев 22 февраля - обломки зафиксированы в пяти районах столицы22.02.26, 12:57 • 5832 просмотра