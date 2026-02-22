$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 19865 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 31840 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 28507 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 48098 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 47045 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 38425 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36510 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29075 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25436 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
публикации
Эксклюзивы
Ракетная атака рф на Киев 22 февраля - обломки зафиксированы в пяти районах столицы

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Киеве в результате ракетной атаки обломки упали в пяти районах, без пожаров и пострадавших. В Днепровском районе обломок повредил автомобиль, в Святошинском взрывной волной выбило окна.

Ракетная атака рф на Киев 22 февраля - обломки зафиксированы в пяти районах столицы
Фото: ГСЧС Украины

В Киеве в результате вражеской ракетной атаки зафиксировали падение обломков в пяти районах города. Пожаров и пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

В Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожара, разрушений и пострадавших нет

- сообщил мэр.

По его словам, по другому адресу в этом же районе обломки повредили автомобиль во дворе жилого дома. Также фрагменты ракеты обнаружили на открытой территории, во дворе одного из домов и в парковой зоне напротив многоэтажки.

В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах и в офисном помещении. Пострадавших нет

- отметил Кличко.

В Деснянском районе обломки ракеты упали на открытой территории. Аналогичная ситуация и в Подольском районе - без пожара и без пострадавших.

Оперативные службы работают на местах, все последствия атаки ликвидируются.

Напомним

Президент Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 22 февраля, заявив об использовании почти 300 ударных дронов и 50 ракет. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно против баллистики.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Киев