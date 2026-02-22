Ракетная атака рф на Киев 22 февраля - обломки зафиксированы в пяти районах столицы
Киев • УНН
В Киеве в результате ракетной атаки обломки упали в пяти районах, без пожаров и пострадавших. В Днепровском районе обломок повредил автомобиль, в Святошинском взрывной волной выбило окна.
В Киеве в результате вражеской ракетной атаки зафиксировали падение обломков в пяти районах города. Пожаров и пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
В Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожара, разрушений и пострадавших нет
По его словам, по другому адресу в этом же районе обломки повредили автомобиль во дворе жилого дома. Также фрагменты ракеты обнаружили на открытой территории, во дворе одного из домов и в парковой зоне напротив многоэтажки.
В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах и в офисном помещении. Пострадавших нет
В Деснянском районе обломки ракеты упали на открытой территории. Аналогичная ситуация и в Подольском районе - без пожара и без пострадавших.
Оперативные службы работают на местах, все последствия атаки ликвидируются.
Напомним
Президент Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел 22 февраля, заявив об использовании почти 300 ударных дронов и 50 ракет. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно против баллистики.