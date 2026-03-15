Армия РФ массово отводит технику вглубь тыла из-за роста потерь у линии фронта - "АТЕШ"
Из-за значительных потерь у линии фронта россияне отводят автомобили в временно оккупированные Лисичанск и Северодонецк. Партизаны "АТЕШ" уже идентифицировали места стоянок и владельцев машин.
Из-за роста потерь техники у линии фронта вооруженные силы РФ отводят автомобили вглубь тыла - в Северодонецк. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.
Отмечается, что агенты движения в последние недели фиксируют рост военной техники оккупантов в городе.
Это связано с увеличением результативности дальних ударов и атак FPV-дронов - оккупанты начали отводить технику из прифронтовых городов Северска, Кременной, Белогоровки в Лисичанск и Северодонецк, на 30-35 км от линии фронта. Фиксируем переброску у разных подразделений ВС РФ
Указывается, что военные автомобили с символикой Z задокументированы в разных частях Северодонецка.
"Места стоянок установлены, владельцы идентифицированы - известно, где они живут и где паркуются. Все автомобили уже в наших списках. И здесь они тоже не окажутся в безопасности", - пообещали партизаны.
На днях партизанское движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию на железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области, выведя из строя ключевой релейный шкаф.
Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском Брянске08.03.26, 07:45 • 13097 просмотров