Армия РФ массово отводит технику вглубь тыла из-за роста потерь у линии фронта - "АТЕШ"

Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 11700 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 18924 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 16673 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 28402 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 31746 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 21099 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 60870 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 88234 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 49840 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Посольство США в Багдаде атаковали два беспилотника - СМИ
Премьер Бельгии призывает ЕС получить мандат на переговоры с путиным и заключить соглашение
Иран выпустил предупреждение об эвакуации из портов ОАЭ и атаковал беспилотниками Фуджейру
Нет проблем: в МИД Ирана сделали заявление о состоянии нового лидера Моджтабы Хаменеи
Столица рф под масштабной атакой, власти отчитываются о десятках "сбитых" беспилотников
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 28407 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановки
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращаться
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дует
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
Армия РФ массово отводит технику вглубь тыла из-за роста потерь у линии фронта - "АТЕШ"

Киев • УНН

Из-за значительных потерь у линии фронта россияне отводят автомобили в временно оккупированные Лисичанск и Северодонецк. Партизаны "АТЕШ" уже идентифицировали места стоянок и владельцев машин.

Из-за роста потерь техники у линии фронта вооруженные силы РФ отводят автомобили вглубь тыла - в Северодонецк. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что агенты движения в последние недели фиксируют рост военной техники оккупантов в городе.

Это связано с увеличением результативности дальних ударов и атак FPV-дронов - оккупанты начали отводить технику из прифронтовых городов Северска, Кременной, Белогоровки в Лисичанск и Северодонецк, на 30-35 км от линии фронта. Фиксируем переброску у разных подразделений ВС РФ

- говорится в сообщении.

Указывается, что военные автомобили с символикой Z задокументированы в разных частях Северодонецка.

"Места стоянок установлены, владельцы идентифицированы - известно, где они живут и где паркуются. Все автомобили уже в наших списках. И здесь они тоже не окажутся в безопасности", - пообещали партизаны.

Напомним

На днях партизанское движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию на железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области, выведя из строя ключевой релейный шкаф.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Лисичанск
Северодонецк
Северск