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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28804 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях захватчики используют гражданские здания для размещения своих военных. российские войска расселяют военнослужащих на нижних этажах, а гражданских с детьми - на верхних.

Общество • 7 февраля, 23:14 • 34068 просмотра

Захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке - ОВА

российские захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке вместо ранее заявленных 30. Оккупанты также вводят налоговые льготы для жителей "ЛНР" за сдачу нормативов ГТО.

Общество • 4 января, 01:25 • 63854 просмотра

Для легализации собственного мародерства: оккупанты просят соседей сообщать о наличии пустых квартир

На оккупированной Луганщине захватчики разрешили соседям сообщать о пустых квартирах для их дальнейшей «национализации». Также оккупанты предлагают местным жителям три варианта страхования транспортных средств.

Общество • 18 декабря, 04:15 • 38779 просмотра

Луганщина: оккупанты тщательно проверяют мужчин на въезде в Северодонецк, из-за отсутствия связи невозможно вызвать "скорую" в Лисичанске

На въезде в Северодонецк тщательно проверяют мужчин. В Лисичанске из-за отсутствия связи невозможно вызвать «скорую», а на Лиманском направлении ВСУ наносят потери врагу.

Общество • 15 октября, 06:29 • 14924 просмотра

Старые районы Северодонецка на Луганщине третью зиму останутся без отопления - ОВА

Оккупированные районы Северодонецка останутся без тепла третью зиму подряд. россияне обещают отремонтировать больницу в Айдаре до 2030 года, но большинство медперсонала уехало.

Общество • 14 октября, 06:45 • 14743 просмотра

В школе в Хрустальном на Луганщине оккупанты открыли класс с усиленной военной подготовкой

В оккупированном Хрустальном открыли класс с военной подготовкой для детей от 5-го класса. В Северодонецке критическая ситуация с медицинским обслуживанием - только два участковых врача на весь город.

Общество • 12 октября, 10:10 • 22310 просмотра

На территорию оккупированной Луганщины россия планирует свозить мусор из своих регионов

На временно оккупированной Луганщине остро стоит вопрос утилизации мусора из-за отсутствия финансирования. россия хочет образовать там шесть новых свалок, куда будут свозить мусор в больших объемах.

Война • 7 октября, 12:03 • 11767 просмотра

Оккупанты ударили по Балке Журавке в Луганской области реактивной артиллерией

Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.

Общество • 5 октября, 07:32 • 44895 просмотра

На оккупированной Луганщине планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год, россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке - ОВА

В так называемой «лрн» утвердили программу капремонта многоэтажек до 2026 года. россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке, в общем осуществив 91 обстрел на этом участке фронта.

Общество • 3 октября, 08:13 • 15126 просмотра

На ВОТ Луганщины усилены проверки мужчин в связи с объявленным кремлем призывом

Оккупанты усилили проверки мужчин на Луганщине из-за осеннего призыва в ВС РФ. На трассах останавливают транспорт, требуя военный билет с обновленной отметкой об учете.

Общество • 2 октября, 08:53 • 14114 просмотра

В оккупированном Алчевске пропагандисты учат старшеклассников создавать фейки и манипулировать сознанием людей - ЛОВА

В Северодонецке оккупанты ограничили прием "документов" на жилье до 3 часов в день. В Алчевске школьников обучают принципам российской пропаганды и созданию фейковых новостей.

Война • 26 сентября, 10:02 • 14457 просмотра

Ситуация на Луганщине: оккупанты ищут, кого обвинить в коррупции во время ремонтов

В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. Продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.

Война • 25 сентября, 08:06 • 15192 просмотра

Из-за бездействия деятелей так называемой "лнр" вблизи Антрацита выгорело село, в Северодонецке не работают лифты

В так называемой "лнр" не справились с пожарами, из-за этого село Христофоровка полностью выгорело. В Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт, их ремонт ожидается не раньше, чем через несколько лет.

Война • 24 сентября, 07:21 • 16264 просмотра

Ситуация на Луганщине: людей без российского паспорта ограничивают в правах, в Северодонецке хотят узаконить "национализацию" квартир

В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.

Война • 23 сентября, 10:48 • 15206 просмотра

В Луганской области враг увеличил применение дронов, на оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га

На Луганщине оккупанты увеличили использование дронов, атакуя прифронтовые села. На оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га, пожарные "лнр" не справляются с ликвидацией возгораний.

Война • 21 сентября, 11:41 • 16032 просмотра

Оккупанты за сутки более 130 раз открывали огонь на Луганщине - ОВА

российские войска совершили более 130 обстрелов на Луганщине, преимущественно артиллерией и беспилотниками.

Общество • 20 сентября, 07:43 • 13042 просмотра

В Луганской области россияне ударили из артиллерии по деоккупированным селам, в Северодонецке начали "отжимать" дачи - ОВА

Российские войска обстреляли деоккупированные села в Луганской области. На оккупированных территориях сокращают сеть учреждений культуры из-за нехватки финансирования, а в Северодонецке «национализируют» дачи.

Общество • 19 августа, 06:32 • 44061 просмотра

Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.

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Мошенники продают водительские удостоверения от имени работников сервисных центров - МВД

Мошенники выдают себя за работников сервисных центров МВД и предлагают купить водительское удостоверение без экзаменов. МВД отмечает, что получить удостоверение можно только лично после сдачи экзаменов.

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В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве 8 августа ожидается комфортная погода без осадков, до +26°. По Украине температура будет колебаться от +25° до +32°, в большинстве регионов - небольшая облачность с возможными легкими дождями.

Киев • 8 августа, 04:15 • 70874 просмотра

Мужчин в "лнр" будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете - ОВА

В самопровозглашенной "лнр" мужчин будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете. В оккупированных Рубежном и Северодонецке подрядчики задерживают зарплаты строителям.

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На оккупированной Луганщине на блокпосту перед Северодонецком тщательно проверяют мужчин - ОВА

На оккупированных территориях Луганщины усилены проверки мужчин на блокпостах. В Северодонецке за попытку видеосъемки могут задержать.

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В Луганской области эвакуировали еще одну женщину, на оккупированных территориях за попытку воспользоваться мобильной связью забирают "на подвал" - ОВА

С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.

Общество • 29 июля, 08:13 • 31804 просмотра

Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА

Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.

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В июне от российских атак в Украине погибли по меньшей мере 146 гражданских, еще 672 ранены - ООН

В июне 2024 года по меньшей мере 146 гражданских лиц погибли и 672 получили ранения в результате российских атак в Украине, большинство жертв приходится на Донецкую и Харьковскую области.

Общество • 11 июля, 12:57 • 19154 просмотра

Во временно оккупированном Северодонецке оккупанты занимают пустые квартиры - ОВА

Оккупанты в Луганской области открыли "почтовое отделение" по продаже товаров в селе Беловодское, заняли пустующие квартиры в Северодонецке для подрядчиков из россии.

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Генштаб: враг несколько активизировался на Харьковском направлении, наиболее активный - на Покровском

С начала суток на фронте произошло 42 боя, наибольшая активность противника наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 16 атак российских захватчиков.

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россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам в Донецкой области

За минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, вызвав разрушения в трех районах, разрушены и повреждены десятки домов и сооружений.

Война • 30 мая, 07:04 • 20829 просмотра

Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.

Общество • 27 мая, 07:42 • 23573 просмотра

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.

Общество • 21 мая, 08:12 • 74843 просмотра