На оккупированных территориях захватчики используют гражданские здания для размещения своих военных. российские войска расселяют военнослужащих на нижних этажах, а гражданских с детьми - на верхних.
российские захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке вместо ранее заявленных 30. Оккупанты также вводят налоговые льготы для жителей "ЛНР" за сдачу нормативов ГТО.
На оккупированной Луганщине захватчики разрешили соседям сообщать о пустых квартирах для их дальнейшей «национализации». Также оккупанты предлагают местным жителям три варианта страхования транспортных средств.
На въезде в Северодонецк тщательно проверяют мужчин. В Лисичанске из-за отсутствия связи невозможно вызвать «скорую», а на Лиманском направлении ВСУ наносят потери врагу.
Оккупированные районы Северодонецка останутся без тепла третью зиму подряд. россияне обещают отремонтировать больницу в Айдаре до 2030 года, но большинство медперсонала уехало.
В оккупированном Хрустальном открыли класс с военной подготовкой для детей от 5-го класса. В Северодонецке критическая ситуация с медицинским обслуживанием - только два участковых врача на весь город.
На временно оккупированной Луганщине остро стоит вопрос утилизации мусора из-за отсутствия финансирования. россия хочет образовать там шесть новых свалок, куда будут свозить мусор в больших объемах.
Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.
В так называемой «лрн» утвердили программу капремонта многоэтажек до 2026 года. россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке, в общем осуществив 91 обстрел на этом участке фронта.
Оккупанты усилили проверки мужчин на Луганщине из-за осеннего призыва в ВС РФ. На трассах останавливают транспорт, требуя военный билет с обновленной отметкой об учете.
В Северодонецке оккупанты ограничили прием "документов" на жилье до 3 часов в день. В Алчевске школьников обучают принципам российской пропаганды и созданию фейковых новостей.
В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. Продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.
В так называемой "лнр" не справились с пожарами, из-за этого село Христофоровка полностью выгорело. В Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт, их ремонт ожидается не раньше, чем через несколько лет.
В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.
На Луганщине оккупанты увеличили использование дронов, атакуя прифронтовые села. На оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га, пожарные "лнр" не справляются с ликвидацией возгораний.
российские войска совершили более 130 обстрелов на Луганщине, преимущественно артиллерией и беспилотниками.
Российские войска обстреляли деоккупированные села в Луганской области. На оккупированных территориях сокращают сеть учреждений культуры из-за нехватки финансирования, а в Северодонецке «национализируют» дачи.
Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.
Мошенники выдают себя за работников сервисных центров МВД и предлагают купить водительское удостоверение без экзаменов. МВД отмечает, что получить удостоверение можно только лично после сдачи экзаменов.
В Киеве 8 августа ожидается комфортная погода без осадков, до +26°. По Украине температура будет колебаться от +25° до +32°, в большинстве регионов - небольшая облачность с возможными легкими дождями.
В самопровозглашенной "лнр" мужчин будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете. В оккупированных Рубежном и Северодонецке подрядчики задерживают зарплаты строителям.
На оккупированных территориях Луганщины усилены проверки мужчин на блокпостах. В Северодонецке за попытку видеосъемки могут задержать.
С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.
Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.
В июне 2024 года по меньшей мере 146 гражданских лиц погибли и 672 получили ранения в результате российских атак в Украине, большинство жертв приходится на Донецкую и Харьковскую области.
Оккупанты в Луганской области открыли "почтовое отделение" по продаже товаров в селе Беловодское, заняли пустующие квартиры в Северодонецке для подрядчиков из россии.
С начала суток на фронте произошло 42 боя, наибольшая активность противника наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 16 атак российских захватчиков.
За минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, вызвав разрушения в трех районах, разрушены и повреждены десятки домов и сооружений.
В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.
Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.