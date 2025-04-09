Северодонецк

В Луганской области эвакуировали еще одну женщину, на оккупированных территориях за попытку воспользоваться мобильной связью забирают "на подвал" - ОВА

С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.