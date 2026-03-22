Агент "АТЕШ" уничтожил военный автомобиль оккупантов в Северодонецке

Агент партизанского движения "АТЕШ" в рядах российской оккупационной армии совершил диверсию в Северодонецке Луганской области. Он поджег военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".

По данным партизан, это сделал их агент 123-й отдельной артиллерийской бригады российской армии, действующей на Лиманском направлении. Это уже не первая подобная диверсия и не первый человек с этого направления, который вышел на связь с "АТЕШ".

Все больше военных самостоятельно обращаются к нам - в частности с Лиманского направления. Причина одна: командование отправляет людей в штурмы без подготовки, техники и какой-либо надежды на возвращение. Часть из них выбирает другой путь - действовать изнутри, пока не поздно