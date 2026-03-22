Агент "АТЕШ" уничтожил военный автомобиль оккупантов в Северодонецке

Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 31127 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 51491 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 50212 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 69109 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 94178 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 48226 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 44676 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 36211 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 55642 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Сикорский раскритиковал Навроцкого за планы поддержать Орбана
Трамп готовит мирный план для Ирана и выдвигает шесть жестких требований - Axios
Бизнес должен нарастить собственную генерацию электричества к следующей зиме - Свириденко
Иран атаковал Израиль баллистической ракетой: не менее 100 раненых
Стив Виткофф раскрыл детали переговоров Украины и США во Флориде
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 94178 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 55642 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городе
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 15802 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 20881 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 20928 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 24866 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 22861 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил военный автомобиль оккупантов в Северодонецке

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Агент из состава 123-й бригады рф сжег автомобиль с символикой Z. Военные страны-агрессора массово выходят на связь с "АТЕШ" из-за больших потерь на штурмах.

Фото: t.me/atesh_ua

Агент партизанского движения "АТЕШ" в рядах российской оккупационной армии совершил диверсию в Северодонецке Луганской области. Он поджег военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".

Детали

По данным партизан, это сделал их агент 123-й отдельной артиллерийской бригады российской армии, действующей на Лиманском направлении. Это уже не первая подобная диверсия и не первый человек с этого направления, который вышел на связь с "АТЕШ".

Все больше военных самостоятельно обращаются к нам - в частности с Лиманского направления. Причина одна: командование отправляет людей в штурмы без подготовки, техники и какой-либо надежды на возвращение. Часть из них выбирает другой путь - действовать изнутри, пока не поздно

- говорится в сообщении "АТЕШ".

Дополнительно

Город Северодонецк Луганской области, который россияне оккупировали в июне 2022 года, является одним из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточена техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям.

Но тыл для путинской армии уже давно перестал быть безопасным. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри

 - говорится в сообщении "АТЕШ".

Напомним

Агенты партизанского движения "АТЕШ" разоблачили сеть складов боекомплекта российской армии на оккупированном Донбассе. Часть складов уже уничтожена, остальные объекты под угрозой ликвидации.

