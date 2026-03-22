Агент "АТЕШ" уничтожил военный автомобиль оккупантов в Северодонецке
УНН
Агент из состава 123-й бригады рф сжег автомобиль с символикой Z. Военные страны-агрессора массово выходят на связь с "АТЕШ" из-за больших потерь на штурмах.
Агент партизанского движения "АТЕШ" в рядах российской оккупационной армии совершил диверсию в Северодонецке Луганской области. Он поджег военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".
По данным партизан, это сделал их агент 123-й отдельной артиллерийской бригады российской армии, действующей на Лиманском направлении. Это уже не первая подобная диверсия и не первый человек с этого направления, который вышел на связь с "АТЕШ".
Все больше военных самостоятельно обращаются к нам - в частности с Лиманского направления. Причина одна: командование отправляет людей в штурмы без подготовки, техники и какой-либо надежды на возвращение. Часть из них выбирает другой путь - действовать изнутри, пока не поздно
Город Северодонецк Луганской области, который россияне оккупировали в июне 2022 года, является одним из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточена техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям.
Но тыл для путинской армии уже давно перестал быть безопасным. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри
Агенты партизанского движения "АТЕШ" разоблачили сеть складов боекомплекта российской армии на оккупированном Донбассе. Часть складов уже уничтожена, остальные объекты под угрозой ликвидации.