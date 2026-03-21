Партизани "АТЕШ" виявили мережу складів боєприпасів рф на Донбасі
Київ • УНН
Агенти викрили місця зберігання 152-мм снарядів та мінометних мін окупантів. Частину складів уже знищено, решта об'єктів під загрозою ліквідації.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили мережу складів боєкомплекту російської армії на окупованому Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на рух "АТЕШ".
Деталі
Партизани виявили об’єкти, де розміщуються артилерійські боєприпаси калібру 152 мм та мінометні міни, що використовуються для постачання артилерії та мінометних розрахунків.
Частина вже виявлених складів більше не існує. Наслідки для решти окупанти відчують найближчим часом
Нагадаємо
Фахівці "Кібер-АТЕШ" отримали доступ до закритих аналітичних матеріалів російських силових структур, у яких описано численні злочини всередині окупаційної армії.