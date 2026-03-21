Партизаны "АТЕШ" обнаружили сеть складов боеприпасов рф на Донбассе
Киев • УНН
Агенты разоблачили места хранения 152-мм снарядов и минометных мин оккупантов. Часть складов уже уничтожена, остальные объекты под угрозой ликвидации.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" разоблачили сеть складов боекомплекта российской армии на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".
Партизаны обнаружили объекты, где размещаются артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм и минометные мины, используемые для снабжения артиллерии и минометных расчетов.
Часть уже обнаруженных складов больше не существует. Последствия для остальных оккупанты почувствуют в ближайшее время
Специалисты "Кибер-АТЕШ" получили доступ к закрытым аналитическим материалам российских силовых структур, в которых описаны многочисленные преступления внутри оккупационной армии.