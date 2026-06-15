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Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь

Киев • УНН

 • 4476 просмотра

Диарея грозит обезвоживанием и может быть симптомом инфекции. При длительных болях и высокой температуре следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь

Диарея может казаться временным неудобством, которое пройдет само собой. Однако в отдельных случаях она становится сигналом серьезных проблем со здоровьем и даже может привести к опасному обезвоживанию. Подробнее о том, что может вызвать расстройство пищеварения, когда необходима медицинская помощь и как правильно питаться во время диареи – расскажет УНН.

Почему возникает диарея

Диарея – это нарушение работы пищеварительной системы, при котором стул становится жидким или водянистым и возникает не менее трех раз в сутки. Такое состояние может длиться от нескольких часов до нескольких дней, а в отдельных случаях значительно дольше. Сам по себе понос не является заболеванием, а обычно выступает симптомом определенных проблем в организме и чаще всего он свидетельствует о реакции пищеварительной системы на инфекцию, некачественную пищу или другие раздражители.

Вместе с частым стулом человек может ощущать боль или спазмы в животе, тошноту, вздутие, слабость, потерю аппетита и повышение температуры тела. Особую опасность диарея представляет из-за быстрой потери жидкости и важных микроэлементов. Из-за этого организм может столкнуться с обезвоживанием, а это очень опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Специалисты различают острую и хроническую диарею. Острая обычно длится до двух недель и часто связана с кишечными инфекциями или пищевыми отравлениями, а если симптомы сохраняются дольше, то это может свидетельствовать о более серьезных нарушениях, которые уже нужно обследовать. Впрочем, не каждый случай диареи требует лечения медикаментами, но если состояние сопровождается высокой температурой, кровью в стуле или признаками обезвоживания, то обращение к врачу является обязательным.

Причины диареи могут быть разными. Иногда организм таким образом реагирует на изменение рациона, а иногда это может быть признаком инфекции или другой патологии. Именно поэтому важно не игнорировать длительные или тяжелые симптомы и внимательно следить за своим самочувствием.

Среди распространенных причин могут быть:

  • пищевые отравления;
    • чрезмерное употребление жирной или острой пищи;
      • большое количество алкоголя или кофе;
        • непереносимость отдельных продуктов, в частности лактозы;
          • побочное действие некоторых лекарств, особенно антибиотиков;
            • заболевания желудочно-кишечного тракта;
              • эндокринные нарушения;
                • пищевая аллергия.

                  В каких случаях нужно обратиться к врачу

                  Во многих случаях диарея проходит самостоятельно в течение нескольких дней, но есть симптомы, требующие немедленной консультации специалиста.

                  Срочно обратиться к врачу следует, если:

                  • в стуле есть кровь, гной или он имеет черный цвет;
                    • температура тела превышает 39°C (для детей – 38°C);
                      • появилась сильная боль в животе;
                        • есть сухость во рту, сильная жажда, сухая кожа, отсутствие слез при плаче у детей;
                          • возникает спутанность сознания или затрудненное дыхание;
                            • рвота не прекращается;
                              • состояние не улучшается в течение суток или ухудшается;
                                • диарея длится более трех дней.

                                  Особенно внимательными следует быть пожилым людям и родителям маленьких детей, так как они наиболее уязвимая категория.

                                  Что есть при диарее

                                  Во время расстройства пищеварения организму нужна легкая пища, которая не будет раздражать кишечник.

                                  В рацион можно включать:

                                  • бананы;
                                    • белый рис;
                                      • яблочное пюре или печеные яблоки;
                                        • белый хлеб и тосты;
                                          • сухари, крекеры и затяжное печенье;
                                            • нежирные прозрачные бульоны;
                                              • яйца всмятку;
                                                • отварное или запеченное белое мясо без кожицы;
                                                  • натуральный нежирный йогурт без сахара;
                                                    • овсяную кашу на воде;
                                                      • отварной или запеченный картофель;
                                                        • простые макароны без соусов;
                                                          • консервированные груши;
                                                            • некрепкий чай.

                                                              Врачи также рекомендуют питаться небольшими порциями 5-6 раз в день и употреблять пищу комнатной температуры.

                                                              Какие продукты не стоит есть при диарее

                                                              В первые дни после появления симптомов некоторые продукты могут усиливать раздражение кишечника и ухудшать самочувствие.

                                                              Бессолевая диета может снизить риск сердечных проблем почти на 20% - исследование27.08.23, 14:22 • 772464 просмотра

                                                              Поэтому стоит временно отказаться от:

                                                              • жареных, жирных и острых блюд;
                                                                • молока и большинства молочных продуктов;
                                                                  • жирного мяса и жирной рыбы;
                                                                    • бобовых;
                                                                      • орехов и семян;
                                                                        • сырых овощей и фруктов;
                                                                          • ягод с косточками;
                                                                            • цитрусовых и соков;
                                                                              • лука и чеснока;
                                                                                • квашеных продуктов;
                                                                                  • картофельных чипсов;
                                                                                    • сладостей;
                                                                                      • газированных напитков;
                                                                                        • кофе и крепкого чая;
                                                                                          • алкоголя;
                                                                                            • продуктов с искусственными подсластителями.

                                                                                              В то же время важно помнить, что такая диета является временной. После улучшения состояния рацион необходимо постепенно расширять. Кроме того, самое важное правило – это пить достаточно воды. Главная опасность диареи заключается в быстрой потере жидкости и электролитов. Во время болезни необходимо регулярно пить воду без газа, специальные регидратационные растворы, бульоны или несладкие напитки без кофеина. Лучше делать это часто, но небольшими порциями. Если же признаки обезвоживания усиливаются или самочувствие ухудшается, не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться за медицинской помощью.

                                                                                              ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.

                                                                                              Алла Киосак

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