Россия сокращает финансирование больниц из-за войны - ЦПД

Пока российская армия наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре, власти РФ все больше экономят на собственной системе здравоохранения, перенаправляя ресурсы на финансирование войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за последние годы в России уже существенно сократили количество больничных коек и медицинских отделений, особенно терапевтического, хирургического и гинекологического профилей.

Теперь процесс лишь ускоряется из-за ухудшения финансового положения регионов и сохранения рекордных военных расходов - говорится в статье.

В ЦПД указывают, что так война постепенно приходит в каждый дом россиян.

"Она проявляется не только через потери на фронте, но и в закрытых больницах и невозможности вовремя получить медицинскую помощь. Чем дольше кремль будет выбирать войну вместо нужд собственного населения, тем ощутимее для самих россиян будут становиться последствия этого выбора", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

После подписания путиным закона об обязательной трехлетней отработке для студентов-медиков, в России фиксируют массовые отчисления из вузов. Студенты не желают попадать в схему "распределения" в депрессивные и прифронтовые регионы, что приводит к дефициту кадров и ухудшению медицинской помощи, особенно для детей на временно оккупированных территориях.

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