У росії фіксують масове виключення студентів із медичних університетів після підписання очільником кремля володимиром путіним закону, який зобов’язує медиків відпрацьовувати три роки після навчання. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після підписання путіним закону про обов’язкову трирічну "відпрацювання" для студентів-медиків по всій країні почалася хвиля масових відрахувань: старшокурсники залишають виші, не бажаючи потрапити в схему "розподілення" в депресивні та прифронтові регіони.

За інформацією російських джерел, студенти прямо називають новий закон "рабством під низькі зарплати і безправність".

Паралельно медична система росії переживає хронічне недофінансування.

У Свердловській області фонд ОМС недоплатив медикам понад 20 млн рублів лише за півроку. Лікарі фіксують різке зростання навантаження, виснаження, дефіцит кадрів та повну відсутність реакції влади - йдеться у дописі.

Аналітики ЦНС відзначають: держава не підвищує зарплати та не покращує умови - вона просто намагається "заморозити" лікарів на робочих місцях адміністративним примусом.

На цьому тлі приватні клініки, які мали би стати "подушкою безпеки", також руйнуються. Громадяни масово скаржаться на хамство персоналу, брак лікарів, відсутність обладнання та ціни, які не відповідають якості.

Центр нацспротиву повідомляє, що російські студенти та молоді лікарі категорично відмовляються їхати в прифронтові райони, а досвідчені фахівці намагаються звільнятися або переводитися до безпечних суб’єктів рф.

Для мешканців ТОТ, особливо дітей, це означає формування небезпечної медичної порожнечі. Уже зараз фіксується нестача педіатрів, вузьких дитячих спеціалістів та навіть терапевтів - пише ЦНС.

Окремі лікарні переходять на скорочений графік, урізають прийоми, а планові огляди перенаправляють у переповнені поліклініки. У таких умовах діти залишаються без якісної діагностики, без консультацій спеціалістів та без доступу до профільної допомоги.

Нагадаємо

Раніше Центр національного спротиву повідомляв про критичну нестачу медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях України, яка сягає 30-40%. Навіть ротації російських медиків не вирішують проблему, оскільки ресурси спрямовані на обслуговування військових угруповань.

