Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
23 листопада, 17:04
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
23 листопада, 17:00
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
23 листопада, 14:06
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
23 листопада, 09:30
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
На тимчасово окупованих територіях погіршується ситуація з медициною

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

Після підписання путіним закону про обов'язкове трирічне відпрацювання для студентів-медиків, в росії фіксують масові відрахування з вишів. Студенти не бажають потрапляти в схему "розподілення" в депресивні та прифронтові регіони, що призводить до дефіциту кадрів та погіршення медичної допомоги, особливо для дітей на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях погіршується ситуація з медициною

У росії фіксують масове виключення студентів із медичних університетів після підписання очільником кремля володимиром путіним закону, який зобов’язує медиків відпрацьовувати три роки після навчання. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після підписання путіним закону про обов’язкову трирічну "відпрацювання" для студентів-медиків по всій країні почалася хвиля масових відрахувань: старшокурсники залишають виші, не бажаючи потрапити в схему "розподілення" в депресивні та прифронтові регіони.

За інформацією російських джерел, студенти прямо називають новий закон "рабством під низькі зарплати і безправність".

Паралельно медична система росії переживає хронічне недофінансування.

У Свердловській області фонд ОМС недоплатив медикам понад 20 млн рублів лише за півроку. Лікарі фіксують різке зростання навантаження, виснаження, дефіцит кадрів та повну відсутність реакції влади 

- йдеться у дописі.

Аналітики ЦНС відзначають: держава не підвищує зарплати та не покращує умови - вона просто намагається "заморозити" лікарів на робочих місцях адміністративним примусом.

На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС03.11.25, 23:01 • 11387 переглядiв

На цьому тлі приватні клініки, які мали би стати "подушкою безпеки", також руйнуються. Громадяни масово скаржаться на хамство персоналу, брак лікарів, відсутність обладнання та ціни, які не відповідають якості.

Центр нацспротиву повідомляє, що російські студенти та молоді лікарі категорично відмовляються їхати в прифронтові райони, а досвідчені фахівці намагаються звільнятися або переводитися до безпечних суб’єктів рф.

Для мешканців ТОТ, особливо дітей, це означає формування небезпечної медичної порожнечі. Уже зараз фіксується нестача педіатрів, вузьких дитячих спеціалістів та навіть терапевтів

- пише ЦНС.

Окремі лікарні переходять на скорочений графік, урізають прийоми, а планові огляди перенаправляють у переповнені поліклініки. У таких умовах діти залишаються без якісної діагностики, без консультацій спеціалістів та без доступу до профільної допомоги.

Нагадаємо

Раніше Центр національного спротиву повідомляв про критичну нестачу медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях України, яка сягає 30-40%. Навіть ротації російських медиків не вирішують проблему, оскільки ресурси спрямовані на обслуговування військових угруповань.

Окупанти "лікують" мешканців ТО Донеччини виїзними лавками з йодом і простроченими пігулками04.10.25, 20:39 • 4215 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'я
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна