Спротив: на окупованих територіях України нестача лікарів, мешканці ТОТ - без базової допомоги
Київ • УНН
Центр національного спротиву повідомляє про критичну нестачу медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях України, яка сягає 30-40%. Навіть ротації російських медиків не вирішують проблему, оскільки ресурси спрямовані на обслуговування військових угруповань.
Нестача медиків сягає 30–40%, навіть попри призначених з рф "гастролерів" відповідної галузі.
Передає Центр національного спротиву, повідомляє УНН.
Деталі
На ТОТ критичний дефіцит медперсоналу — навіть ротації росіян не рятують
За даними ЦНС, медична система на ТОТ України майже знищена і, попри ротації так званих "гастролерів" з рф, нестача лікарів і медсестер сягає 30–40%. Медики з росії не поспішають їхати. Як зазначає Центр національного спротиву, призначені фахівці з рф "знають", що в Україні вони окупанти.
Крім того, як додає допис ЦНС, ресурси спрямовані на обслуговування воєнизованих угрупувань у складі зс рф.
Нагадаємо
У росії медиків-випускників змушують три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України.
На окупованих територіях Запорізької області в лікарнях працюють випускники фейкових вишів з "днр".