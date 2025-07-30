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Сопротивление: на оккупированных территориях Украины нехватка врачей, жители ВОТ – без базовой помощи

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Центр национального сопротивления сообщает о критической нехватке медицинского персонала на временно оккупированных территориях Украины, которая достигает 30-40%. Даже ротации российских медиков не решают проблему, поскольку ресурсы направлены на обслуживание военных группировок.

Сопротивление: на оккупированных территориях Украины нехватка врачей, жители ВОТ – без базовой помощи

Нехватка медиков достигает 30–40%, даже несмотря на назначенных из РФ «гастролеров» соответствующей отрасли.

Передает Центр национального сопротивления, сообщает УНН.

Детали

На ВОТ критический дефицит медперсонала — даже ротации россиян не спасают

- утверждает новая публикация ТГ-канала Центра национального сопротивления

По данным ЦНС, медицинская система на ВОТ Украины почти уничтожена и, несмотря на ротации так называемых «гастролеров» из РФ, нехватка врачей и медсестер достигает 30–40%. Медики из России не спешат ехать. Как отмечает Центр национального сопротивления, назначенные специалисты из РФ «знают», что в Украине они оккупанты.

Кроме того, как добавляет публикация ЦНС, ресурсы направлены на обслуживание военизированных группировок в составе ВС РФ.

Напомним

В России медиков-выпускников заставляют три года работать на временно оккупированных территориях Украины.

На оккупированных территориях Запорожской области в больницах работают выпускники фейковых вузов из «ДНР».

Игорь Тележников

ОбществоВойнаЗдоровье
Запорожская область
Украина