Медики-випускники з рф зобов’язані відпрацювати 3 роки на ТОТ України - ЦНС
Київ • УНН
У росії медиків-випускників змушують три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України. Відмова призведе до мобілізації або штрафу.
У росії випускників медичних вишів примусово відправляють працювати на окуповані території України протягом трьох років. Відмова загрожує мобілізацією або штрафом. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.
Деталі
У рф - нова примусова "реформа". Медики-випускники змушені три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України.
Відмова загрожує мобілізація або штраф у три рази вищий за вартість навчання.
Це не "допомога", а спроба залатати діру у розбитій медичній системі на ТОТ. Там немає лікарів, обладнання чи ліків. І їхніх "земських лікарів" туди не заманити - тож тепер відправляють силоміць. Це ще одне свідчення, що русскій мір - це злидні, примус і цинізм
Нагадаємо
Як раніше писав УНН близько 30 студентів-медиків з Якутії було направлено на окуповану територію Донеччини через дефіцит лікарів. Місцеве населення отримує обмежений доступ до медичної допомоги, оскільки пріоритет надається громадянам терористичної країни.