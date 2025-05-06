Медики-випускники з рф зобов’язані відпрацювати 3 роки на ТОТ України - ЦНС

У росії випускників медичних вишів примусово відправляють працювати на окуповані території України протягом трьох років. Відмова загрожує мобілізацією або штрафом. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.

У рф - нова примусова "реформа". Медики-випускники змушені три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України.

Відмова загрожує мобілізація або штраф у три рази вищий за вартість навчання.

Це не "допомога", а спроба залатати діру у розбитій медичній системі на ТОТ. Там немає лікарів, обладнання чи ліків. І їхніх "земських лікарів" туди не заманити - тож тепер відправляють силоміць. Це ще одне свідчення, що русскій мір - це злидні, примус і цинізм