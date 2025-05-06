Медики-випускники з рф зобов’язані відпрацювати 3 роки на ТОТ України - ЦНС

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ
Ексклюзив
10:24 • 8998 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ

Ексклюзив
09:43 • 26825 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 27785 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 35428 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 68548 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 41185 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 38064 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 56871 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 176366 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 128709 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.6м/с
53%
750 мм
Популярнi новини

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

6 травня, 02:03 • 39212 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 44374 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 41791 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 23116 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 25772 перегляди
Публікації

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 26838 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 68562 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 102848 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 176375 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 201803 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 11406 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 23375 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 42047 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 21163 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 85461 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

The New York Times

The Washington Post

Нафта марки Brent

Медики-випускники з рф зобов’язані відпрацювати 3 роки на ТОТ України - ЦНС

Київ • УНН

 • 4468 перегляди

У росії медиків-випускників змушують три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України. Відмова призведе до мобілізації або штрафу.

Медики-випускники з рф зобов’язані відпрацювати 3 роки на ТОТ України - ЦНС

У росії випускників медичних вишів примусово відправляють працювати на окуповані території України протягом трьох років. Відмова загрожує мобілізацією або штрафом. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.

Деталі

У рф - нова примусова "реформа". Медики-випускники змушені три роки працювати на тимчасово окупованих територіях України.

Відмова загрожує мобілізація або штраф у три рази вищий за вартість навчання.

Це не "допомога", а спроба залатати діру у розбитій медичній системі на ТОТ. Там немає лікарів, обладнання чи ліків. І їхніх "земських лікарів" туди не заманити - тож тепер відправляють силоміць. Це ще одне свідчення, що русскій мір - це злидні, примус і цинізм

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН близько 30 студентів-медиків з Якутії було направлено на окуповану територію Донеччини через дефіцит лікарів. Місцеве населення отримує обмежений доступ до медичної допомоги, оскільки пріоритет надається громадянам терористичної країни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Україна
Brent
$61.90
Bitcoin
$93,944.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.39
Золото
$3,391.05
Ethereum
$1,797.72