Медики-выпускники из рф обязаны отработать 3 года на ВОТ Украины - ЦНС
Киев • УНН
В россии медиков-выпускников заставляют три года работать на временно оккупированных территориях Украины. Отказ приведет к мобилизации или штрафу.
В россии выпускников медицинских вузов принудительно отправляют работать на оккупированные территории Украины в течение трех лет. Отказ грозит мобилизацией или штрафом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.
Детали
В рф - новая принудительная "реформа". Медики-выпускники вынуждены три года работать на временно оккупированных территориях Украины.
Отказ грозит мобилизацией или штрафом в три раза выше стоимости обучения.
Это не "помощь", а попытка залатать дыру в разбитой медицинской системе на ВОТ. Там нет врачей, оборудования или лекарств. И их "земских врачей" туда не заманить - поэтому теперь отправляют силой. Это еще одно свидетельство, что русский мир - это нищета, принуждение и цинизм
Напомним
Как ранее писал УНН около 30 студентов-медиков из Якутии были направлены на оккупированную территорию Донетчины из-за дефицита врачей. Местное население получает ограниченный доступ к медицинской помощи, поскольку приоритет отдается гражданам террористической страны.