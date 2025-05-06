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Медики-выпускники из рф обязаны отработать 3 года на ВОТ Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 2964 просмотра

В россии медиков-выпускников заставляют три года работать на временно оккупированных территориях Украины. Отказ приведет к мобилизации или штрафу.

Медики-выпускники из рф обязаны отработать 3 года на ВОТ Украины - ЦНС

В россии выпускников медицинских вузов принудительно отправляют работать на оккупированные территории Украины в течение трех лет. Отказ грозит мобилизацией или штрафом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Детали

В рф - новая принудительная "реформа". Медики-выпускники вынуждены три года работать на временно оккупированных территориях Украины.

Отказ грозит мобилизацией или штрафом в три раза выше стоимости обучения.

Это не "помощь", а попытка залатать дыру в разбитой медицинской системе на ВОТ. Там нет врачей, оборудования или лекарств. И их "земских врачей" туда не заманить - поэтому теперь отправляют силой. Это еще одно свидетельство, что русский мир - это нищета, принуждение и цинизм

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН около 30 студентов-медиков из Якутии были направлены на оккупированную территорию Донетчины из-за дефицита врачей. Местное население получает ограниченный доступ к медицинской помощи, поскольку приоритет отдается гражданам террористической страны.

Ольга Розгон

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