рф відправила студентів-медиків з Якутії лікувати жителів ТОТ Донеччини - Спротив
Київ • УНН
Близько 30 студентів-медиків з Якутії направлено на окуповану територію Донеччини через дефіцит лікарів. Місцеве населення отримує обмежений доступ до медичної допомоги, оскільки пріоритет надається громадянам терористичної країни.
На тимчасово окуповану територію Донеччини кремль направив групу молодих студентів-медиків із Якутії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Цього разу так званий "медичний десант" складається не з професійних лікарів, а з близько 30 студентів медичних закладів, які набувають досвіду за рахунок місцевого населення.
Хронічний дефіцит лікарів змушує окупантів шукати будь-які способи для забезпечення базової медичної допомоги. Медичні бригади, привезені з різних регіонів терористичної країни, не здатні задовольнити потреби всього населення. Пріоритет у лікуванні віддається громадянам рф, що залишає місцевих мешканців наодинці з критичною ситуацією.
Відсутність кваліфікованих фахівців та низька якість медичних послуг лише поглиблюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях. Для місцевого населення це стає питанням виживання, адже доступ до належної медичної допомоги фактично обмежений.
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