На временно оккупированную территорию Донецкой области кремль направил группу молодых студентов-медиков из Якутии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На этот раз так называемый "медицинский десант" состоит не из профессиональных врачей, а из около 30 студентов медицинских учреждений, которые приобретают опыт за счет местного населения.

Хронический дефицит врачей вынуждает оккупантов искать любые способы для обеспечения базовой медицинской помощи. Медицинские бригады, привезенные из разных регионов террористической страны, не способны удовлетворить потребности всего населения. Приоритет в лечении отдается гражданам рф, что оставляет местных жителей наедине с критической ситуацией.

Отсутствие квалифицированных специалистов и низкое качество медицинских услуг только углубляют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях. Для местного населения это становится вопросом выживания, ведь доступ к надлежащей медицинской помощи фактически ограничен.

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