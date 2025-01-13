Оккупанты на ВОТ Херсонщины лишают отопления тех, кто не имеет российского паспорта - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированной левобережной Херсонщине захватчики выдают топливо только владельцам российских паспортов. Местные жители продолжают сопротивляться, несмотря на риск остаться без отопления зимой.
На временно оккупированных территориях левобережной Херсонщины захватчики усилили давление на местных жителей, лишая отопления тех, кто не согласился оформить российские документы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Дрова и уголь для отопления теперь выдают исключительно владельцам российского паспорта.
Такие действия не имеют никакой правовой основы даже в рамках вражеского законодательства, однако оккупационная администрация использует их как рычаг принуждения к смене гражданства. Этот подход направлен на стирание украинской идентичности среди населения региона, оказавшегося под давлением захватчиков.
Несмотря на эти ограничения, многие местные продолжают сопротивляться и сохранять верность Украине, несмотря на риски остаться без базовых условий для жизни в холодное время года.
Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление24.08.24, 22:30 • 53900 просмотров