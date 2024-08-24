Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

Российские оккупанты продолжают мародерство на временно оккупированных территориях Украины, в частности на шахтах, которые когда-то были основой угледобывающей отрасли страны. Сейчас россияне активно ищут так называемых «инвесторов» для шахт на Луганщине, несмотря на то, что задолженность перед шахтерами продолжает расти. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Большинство шахт на этих территориях уже закрыты и разграблены. В регионе наблюдается острый дефицит рабочих, а оставшиеся месяцами не получают заработной платы.

Оккупанты планируют продать все государственные шахты неизвестным «инвесторам», которые, согласно предыдущему опыту в соседней Донецкой области, просто вывезут оборудование, а шахты закроют.

Центр национального сопротивления призывает граждан сообщать о коллаборационистах, чтобы привлечь их к ответственности. Анонимность обращений гарантирована.

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