рф вывозит украинское зерно с оккупированных территорий в Иран - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупанты наладили новый маршрут вывоза украинского зерна из Луганщины в Иран через Каспийское море. Кремль недоволен падением урожайности на оккупированной Херсонщине из-за уничтожения системы орошения.
Россияне вывозят с временно оккупированных территорий украинское зерно в Иран, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганщины в Каспийское море и далее в Иран.
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В то же время в кремле недовольны падением урожайности на ВОТ Херсонщины, хотя причиной является уничтожение самим кремлем системы орошения региона в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.
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В Центре национального сопротивления призвали сообщать о коллаборационистах, чтобы никто не избежал ответственности за грабеж украинских земель.