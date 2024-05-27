россия впервые использовала оккупированный порт в Севастополе для загрузки похищенного зерна, чтобы продать его в Венесуэлу. Об этом пишет журнал о судоходстве Lloyd's Lis, передает УНН.

Детали

Согласно спутниковым снимкам, балкер Enisey под российским флагом начал загрузку зерна в Севастополе 9 апреля.

Хотя Lloyd's List не смог независимо проверить происхождение загруженного зерна, документы, полученные исследователями из открытых источников SeaKrime и KibOrg, свидетельствуют о том, что " Enisey" загрузил 27 000 тонн того, что описано в коносаменте как "пшеница российского происхождения". ".

В то же время в издании подчеркивают, что Севастополь используется для экспорта грузов украинского происхождения.

Впоследствии 30 апреля он вышел из порта, его система автоматической идентификации сигнализировала о конечном пункте назначения Пуэрто-Кабелло, что в Венесуэле.

О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info

Этой торговлей россия сигнализирует, что легитимизация и интернационализация так называемых "новых республик" теперь является политическим приоритетом - они больше не скрывают этого - заявил обозреватель движения по проливу Босфор Йорук Ишик.

Дополнение

В Lloyd's Lis объяснили, что таким образом россия пытается легитимизировать торговые пути с оккупированных украинских территорий со своими международными партнерами.

Отмечается, что этот груз знаменует собой сдвиг в открытой торговле зерном с оккупированной территории с международными партнерами.

Напомним

Оккупанты незаконно вывозят украденное украинское зерно из оккупированной Херсонской области в Республику Карелия, используя контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, чтобы обойти международные санкции.