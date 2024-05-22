Окупанти вивозять крадене українське зерно з Херсонщини до Карелії у контейнерах китайських компаній
Київ • УНН
Окупанти незаконно вивозять вкрадене українське зерно з окупованої Херсонської області в Республіку Карелія, використовуючи контейнери, що належать китайським і казахстанським логістичним компаніям, щоб обійти міжнародні санкції.
Зерно з окупованої Херсонщини незаконно вивозиться до Республіки Карелія. Загарбники використовують контейнери, що належать китайським та казахстанським логістичним компаніям, які використовуються для обходу міжнародних санкцій та сприяння постачанню від третіх країн. Про це повідомляє "Жовта Стрічка", пише УНН
"Окупанти вивозять зерно з Херсонщини до Республіки Карелія!" - пишуть у групі.
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Активісти з групи "Жовта Стрічка" пишуть, що контейнери з зерном відправляються до Республіки Карелія. Ці контейнери належать китайським та казахстанським логістичним компаніям, які використовуються для оминання санкцій та забезпечення транспортування товарів з третіх країн.
"Окупанти використовують крадене зерно з України як "валюту" для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів", - пишуть вони.
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