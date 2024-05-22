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Окупанти вивозять крадене українське зерно з Херсонщини до Карелії у контейнерах китайських компаній

Окупанти вивозять крадене українське зерно з Херсонщини до Карелії у контейнерах китайських компаній

Київ • УНН

 • 16754 перегляди

Окупанти незаконно вивозять вкрадене українське зерно з окупованої Херсонської області в Республіку Карелія, використовуючи контейнери, що належать китайським і казахстанським логістичним компаніям, щоб обійти міжнародні санкції.

Зерно з окупованої Херсонщини незаконно вивозиться до Республіки Карелія. Загарбники використовують контейнери, що належать китайським та казахстанським логістичним компаніям, які використовуються для обходу міжнародних санкцій та сприяння постачанню від третіх країн. Про це повідомляє "Жовта Стрічка", пише УНН

"Окупанти вивозять зерно з Херсонщини до Республіки Карелія!" - пишуть у групі.

Про судна та зернотрейдери, що вивозили крадене українське зерно з порту Маріуполя - Bihus.Info08.04.24, 21:12 • 59407 переглядiв

Активісти з групи "Жовта Стрічка" пишуть, що контейнери з зерном відправляються до Республіки Карелія. Ці контейнери належать китайським та казахстанським логістичним компаніям, які використовуються для оминання санкцій та забезпечення транспортування товарів з третіх країн.

"Окупанти використовують крадене зерно з України як "валюту" для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів", - пишуть вони.

рф продає крадене українське зерно до Туреччини - розслідування Financial Times30.10.22, 15:13 • 280949 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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