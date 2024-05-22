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Оккупанты вывозят краденое украинское зерно из Херсонщины в Карелию в контейнерах китайских компаний
Оккупанты незаконно вывозят украденное украинское зерно из оккупированной Херсонской области в Республику Карелия, используя контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, чтобы обойти международные санкции.
Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси
Польша планирует усилить пограничную безопасность и увеличить военное присутствие вдоль своей границы с Беларусью в связи с участившимися попытками организованных групп незаконно пересечь границу при содействии белорусских служб.
Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый
Во время эвакуации в Волчанске Харьковской области российские военные попали дроном по автомобилю полиции, убив одного полицейского и ранив другого.
На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен
На Закарпатье 66-летний мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 000 гривен, ему грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество, совершенное во время военного положения.
Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА
В Сумской области ежедневно происходят вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов и городской инфраструктуры, что приводит к травмам и перебоям в подаче электроэнергии.
Угроза никогда не была так близко: в Польше предупредили о российской агентурной сети по всей Европе
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что деятельность российской агентурной сети, развернутой по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши, а опасность со стороны России и Беларуси никогда не была такой близкой со времен Второй мировой войны.
Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали
российские удары по Харькову привели к 10 пострадавшим среди гражданского населения, 4 из которых были госпитализированы, а один - в тяжелом состоянии.
Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности
Из-за увеличения облачности, препятствующей выработке солнечной энергии, запланированные ежечасные отключения электроэнергии в Украине начнутся с 19:00 вместо 20: 00 22 мая, в то время как критически важная инфраструктура останется незатронутой.
Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине
Представители Украины и Латвии обсудили увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок и увеличение экспорта украинской продукции. Латвия обязалась выделить 6 миллионов евро в 2024 году на поддержку развития инфраструктуры Украины.
Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии
Министр обороны Великобритании Грант Шепс обвинил Китай в оказании или подготовке к оказанию летальной помощи россии для использования в войне против Украины, сославшись на данные американской и британской разведок.