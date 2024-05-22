Оккупанты вывозят краденое украинское зерно из Херсонщины в Карелию в контейнерах китайских компаний

Зерно из оккупированной Херсонщины незаконно вывозится в Республику Карелия. Захватчики используют контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, которые используются для обхода международных санкций и содействия поставкам от третьих стран. Об этом сообщает "Желтая лента", пишет УНН

"Оккупанты вывозят зерно из Херсонщины в Республику Карелия!"- пишут в группе.

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Активисты из группы "Желтой ленты" пишут, что контейнеры с зерном отправляются в Республику Карелия. Эти контейнеры принадлежат китайским и казахстанским логистическим компаниям, которые используются для обхода санкций и обеспечения транспортировки товаров из третьих стран.

"Оккупанты используют краденое зерно из Украины как" валюту" для расчета за импорт подсанкционных товаров", - пишут они.

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