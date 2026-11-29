В субботу, 28-го, а также в ночь на воскресенье, 29 ноября, Силы обороны Украины продолжили наносить удары по логистике российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

В брянской области поражены три топливозаправщика противника. Именно такие машины доставляют топливо к технике на передовой: без них танки, бронетехника и грузовики останавливаются