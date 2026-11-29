Силы обороны поразили топливозаправщики и склады войск рф - Генштаб
Киев • УНН
В брянской области поражены три топливозаправщика российских войск. Возле Макеевки и Екатериновки повреждены склады материально-технических средств.
В субботу, 28-го, а также в ночь на воскресенье, 29 ноября, Силы обороны Украины продолжили наносить удары по логистике российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
В брянской области поражены три топливозаправщика противника. Именно такие машины доставляют топливо к технике на передовой: без них танки, бронетехника и грузовики останавливаются
В то же время в районе Макеевки Донецкой области и Катериновки Луганской области поражены склады материально-технических средств противника. Масштабы нанесённого ущерба уточняются.
Напомним
Силы обороны Украины поразили экспортное сердце рф - узел Urals в самаре, станцию "Нурлино" в башкортостане и НПЗ в ростовской области.