Сразу после окончания Шаббата главный раввин Украины Моше Асман присоединился к чествованию памяти миллионов украинцев, погибших во время Голодомора 1932–1933 годов. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это было ужасное преступление, совершённое советским режимом, который искусственно создал голод и обрёк миллионы невинных людей на мучительную смерть.

Еврейский народ очень хорошо знает, как важно сохранять память о таких трагедиях и передавать правду будущим поколениям - написал Моше Асман.

Он добавил, что "забытые преступления создают опасность их повторения".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора 1932–1933 годов, а также жертв массовых искусственных голодов 1921–1922 и 1946–1947 годов.

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