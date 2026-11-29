Забуті злочини створюють небезпеку їх повторення - головний рабин України вшанував пам'ять жертв Голодомору
Київ • УНН
Головний рабин України Моше Асман вшанував мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років. Він закликав зберігати пам’ять про злочини.
Одразу після закінчення Шабату головний рабин України Моше Асман приєднався до вшанування пам'яті мільйонів українців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років. Про це він написав він у соцмережі Х, повідомляє УНН.
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За його словами, це був жахливий злочин, скоєний радянським режимом, який штучно створив голод і прирік мільйони невинних людей на болісну смерть.
Єврейський народ дуже добре знає, як важливо зберігати пам'ять про такі трагедії та передавати правду майбутнім поколінням
Він додав, що "забуті злочини створюють небезпеку їх повторення".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років.
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