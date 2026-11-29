Одразу після закінчення Шабату головний рабин України Моше Асман приєднався до вшанування пам'яті мільйонів українців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років. Про це він написав він у соцмережі Х, повідомляє УНН.

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За його словами, це був жахливий злочин, скоєний радянським режимом, який штучно створив голод і прирік мільйони невинних людей на болісну смерть.

Єврейський народ дуже добре знає, як важливо зберігати пам'ять про такі трагедії та передавати правду майбутнім поколінням - написав Моше Асман.

Він додав, що "забуті злочини створюють небезпеку їх повторення".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років.

Режим путіна продовжує жорстоку спадщину Сталіна - прем'єр Канади у день пам'яті жертв Голодоморів