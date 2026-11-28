Криптотокен World Liberty, який підтримує Трамп, за ніч обвалився приблизно на 50%
Київ • УНН
Токен World Liberty Financial за ніч подешевшав майже на 50%, до 0,018 долара. Від вересня 2025 року він втратив понад 90%.
Криптовалютний токен проєкту World Liberty Financial, що користується підтримкою президентської родини Трампів, за ніч втратив близько 50% своєї вартості. Це яскраво демонструє волатильність криптоактивів, пов’язаних із політичними фігурами, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними ЗМІ, станом на ранок суботи вартість токена становила близько 0,018 долара — тоді як ще напередодні вона сягала 0,039 долара. Загалом, від початку торгів у вересні 2025 року актив знецінився більш ніж на 90%.
Масовий розпродаж, що відбувся в ніч із п’ятниці на суботу, став одним із найрізкіших одноденних падінь для криптоактиву, пов’язаного з Трампом. Це відбувається на тлі посиленої уваги до дедалі активнішої участі родини Трампів у сфері цифрових активів.
Падіння вартості токена підкреслює ризики, притаманні криптоактивам: дії бірж, розблокування токенів або зміни ринкової ліквідності можуть спричинити значні цінові коливання.
Представники World Liberty — проєкту у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), який підтримують президент США Дональд Трамп та його родина, — повідомили в соціальних мережах, що біржа Binance автоматично здійснила розрахунки та закрила відкриті безстрокові ф’ючерсні контракти, прив’язані до цього токена.
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Пізніше криптовалютна біржа Binance опублікувала повідомлення в соцмережі X: "Нам відомо про інформацію щодо позицій за безстроковими ф’ючерсами на WLFI. Наша команда наразі активно аналізує ринкову активність і дані про виконання угод".
У суботу представники World Liberty та Binance не надали оперативних коментарів на відповідні запити.
У червні агентство Reuters повідомляло, що криптопроєкти, пов’язані з Трампом, принесли родині Трампів мільярди доларів, тоді як багато зовнішніх інвесторів зазнали значних збитків.
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