Через фальшиву співбесіду: Binance розкрила деталі найбільшого в історії криптовалют злому

Binance повідомила, що північнокорейські хакери використали поєднання соціальної інженерії та шкідливого програмного забезпечення для скоєння минулого тижня крадіжки 6,3 мільярда доларів, найбільшого в історії криптовалют. Про це УНН пише з посиланням на Fortune.

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У бесіді з журналістами керівники компанії розповіли, що хакери обрали як ціль інженера Binance в LinkedIn і організували серію фальшивих співбесід, щоб переконати співробітника завантажити "завдання", яке дозволило їм проникнути до систем компанії.

У зв'язаному з цим звіті Binance пояснила: "З інженером-програмістом B зв'язалася людина, яка видавала себе за директора проєкту, через легітимну платформу пошуку роботи. У інженера-програміста B був профіль на платформі, де згадувався його досвід роботи в Binance. Людина, що видавалася за директора проєкту, організувала перший етап співбесіди з представником відділу кадрів, за яким пішов другий етап співбесіди з людиною, яка стверджувала, що вона є генеральним директором вигаданої компанії".

У звіті також були надані додаткові подробиці про складну багатомісячну схему, яка включала не лише фальшиве оголошення про найм у LinkedIn, але й окрему рекламну кампанію, що обманом змусила іншого інженера завантажити шкідливу версію популярного програмного пакету Homebrew.

За даними Binance, інженер не завантажив програмне забезпечення Homebrew через звичайні канали компанії, а натомість перейшов по інтернет-рекламі, що просуває модифіковану версію.

Binance стверджує, що виявила завантаження підробленої Homebrew і видалила її з комп'ютера співробітника, але до цього хакери виявили важливу інформацію про роль інженера та інших осіб, які управляють гаманцями компанії.

Саме поєднання цих хитрощів - підроблене звернення до LinkedIn та інформація, отримана з модифікованої версії Homebrew - дозволило північнокорейським хакерам захопити низку гаманців Binance і вивести з них кошти.

Хоча багато хто спочатку припускав, що хакери використовували ШІ для злому Binance, звіт компанії показує, що натомість вони покладалися в основному на традиційні методи фішингу. У той же час Binance додала, що ШІ все ж таки відіграв свою роль. Це сталося, коли хакери, отримавши контроль над ноутбуком інженера, використовували власні внутрішні інструменти ШІ Binance для зламування інших облікових записів.

"Зловмисник використовував зламаний комп'ютер інженера B і внутрішній інструмент ШІ, щоб отримати контроль над інженером Wallet DevOps A та іншим інженером-програмістом гаманця C. Невдовзі зловмисник виявив, що в інженера Wallet DevOps A на комп'ютері є токен дозволу на розгортання контейнерів", — йдеться у звіті Binance.

За словами представника Binance, співробітникам, які обіймають посади, які не припускають взаємодії з громадськістю, заборонено вести профілі в LinkedIn. Представник відмовився уточнити, чи порушив інженер, про якого йдеться, це правило, чи будуть звільнені обидва інженери.

Навала північнокорейських "рекрутерів"

Феномен північнокорейських хакерів, які видають себе за рекрутерів, став поширеною проблемою в корпоративному секторі в цілому. У випадку з Binance компанія заявила, що раніше відслідковувала спроби хакерів атакувати її співробітників у LinkedIn і що в 2026 році вона виявила та запобігла 57 хакерським атакам, пов'язаним з Північною Кореєю.

Після атаки, яка сталася в четвер протягом кількох годин, компанія повідомила, що хакери вкрали близько 6,3 мільярда доларів, але їй вдалося повернути близько 2,5 мільярда доларів після того, як дві компанії, Tether та Circle, заморозили вкрадені стейблкоїни.

У відповідь на зламування Binance призупинила виведення коштів приблизно на 48 годин, але в суботу відновила його. Компанія неодноразово заявляла, що всі кошти клієнтів перебувають у безпеці та що вона поповнила 98% вкрадених монет із резервних фондів та інших джерел. Наразі вона займається отримання 2%, що залишилися, які складаються з менш використовуваних валют.

"Цього не повинно було статися, і ми вибачаємося за занепокоєння, збої та невизначеність, які це викликало у наших користувачів, партнерів і всієї галузі", — йдеться у заяві Binance.

З Binance після найбільшої кібератаки вивели $4,7 млрд