З Binance після найбільшої кібератаки вивели $4,7 млрд

$45.350.1850.680.00
ukenru
14:10 • 7114 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році
13:41 • 6644 перегляди
"Відповідальність несе країна, яка контролює територію": омбудсман відкинув звинувачення рф щодо Олешків
13:28 • 11400 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto
12:48 • 7786 перегляди
Андрій Ярмоленко найкращий бомбардир в історії УПЛVideo
10:56 • 14168 перегляди
П’ять місяців без втрати позицій і 1700 уражених цілей: результати тижня на фронті
09:25 • 17558 перегляди
російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 38121 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
2 листопада, 05:50 • 27398 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
2 листопада, 05:21 • 25317 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
2 листопада, 03:17 • 27249 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У самарській області втретє за останній час атакували важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктуриPhoto2 листопада, 05:42 • 8318 перегляди
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність2 листопада, 05:46 • 19471 перегляди
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе2 листопада, 08:42 • 14798 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 9216 перегляди
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 7134 перегляди
Публікації
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році14:10 • 7092 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto13:28 • 11390 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 38114 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 55893 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 58598 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Філіп I
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Скандальний репер P.Diddy вийде на волю на три тижні раніше13:57 • 2416 перегляди
Протести відвернули туристів від Парижа - бронювання через Airbnb різко впали12:46 • 6306 перегляди
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 7256 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 9330 перегляди
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе2 листопада, 08:42 • 14860 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Fox News
Фільм
Серіали

З Binance після найбільшої кібератаки вивели $4,7 млрд

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Після злому на $6,4 млрд чистий відтік коштів із Binance досяг $4,7 млрд. Біржа відновила виведення та компенсує збитки.

З Binance після найбільшої кібератаки вивели $4,7 млрд

Трейдери вивели мільярди доларів із Binance з кінця минулого тижня, коли криптовалютний гігант постраждав від найбільшої кібератаки в історії. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами представника Binance, до ранку понеділка в Лондоні чистий відтік коштів із платформи досяг 4,7 мільярда доларів. За словами представника, відтік становить менше 3% від 166 мільярдів доларів активів, що знаходяться на найбільшому у світі криптовалютному майданчику.

У неділю Binance відновила виведення коштів клієнтів після їх заморозки у зв'язку зі зломом на суму 6,4 мільярда доларів, яке Федеральне бюро розслідувань США приписало північнокорейським хакерам.

ФБР підтвердило злам Binance хакерами з КНДР на $6,3 млрд01.11.26, 00:55 • 11699 переглядiв

Після виявлення злому в четвер увечері Binance спільно з галузевими партнерами, включаючи емітентів стейблкоїнів, оперативно заморозила майже половину вкрадених коштів. Компанія пообіцяла повністю покрити збитки і станом на неділю відновила близько 95% від загальної суми.

Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів01.11.26, 13:23 • 5548 переглядiв

За словами представника Binance, обсяги виведення коштів залишаються в межах очікувань біржі, а депозити неухильно зростають.

Тим часом ринок цифрових активів в цілому залишається відносно стабільним після інциденту. Лідер галузі, біткоїн, практично не змінився в ціні, торгуючись у понеділок на рівні близько 77 700 доларів.

Біткоїн зберігає стабільність після рекордного злому Binance02.11.26, 10:28 • 2562 перегляди

Те, як Binance поки справляється з наслідками, "абсолютно разюче", сказав Карл-Мартін Аренд, співзасновник Areta, консалтингової фірми, що спеціалізується на цифрових активах. Деякий відтік коштів і перебалансування з боку трейдерів є "абсолютно очікуваними", сказав він, - але не передбачає довгострокових наслідків.

Трейдери, схоже, поки що згодні з цим, зазначає видання. Джулія Чжоу, президент і співзасновник криптомаркетмейкера Caladan, для порівняння навела приклад другий за величиною злом в історії криптовалют. Минулого року цифрова біржа активів Bybit втратила близько 1,5 мільярда доларів через вразливість, яку ФБР також пов'язало із Північною Кореєю. Після інциденту було масове виведення коштів, але в результаті ситуація стабілізувалася.

"З точки зору маркетмейкінгу, ми також стежимо за чистим припливом коштів, за поверненням депозитів, за тим, як зберігається торгова ліквідність і глибина ринку, і за тим, чи кошти переміщуються на інші майданчики, - сказала Чжоу. - Зрештою, важливішим випробуванням є те, чи зможе Binance підтримувати нормальні торгові умови".

У неділю генеральний співдиректор Binance І Хе заявила у повідомленні у X, що не всі виведення коштів були зроблені клієнтами - деякі є переказами між гаманцями Binance.

Криптовалютний ринок загалом зіткнувся цього року з різким зростанням кіберзлочинності, частково викликаним складністю і доступністю інструментів штучного інтелекту, що зростає.

Північнокорейські хакери створюють ШІ-інструменти для кібератак - ЗМІ10.08.26, 08:50 • 10104 перегляди

Шквал хакерських атак торкнувся основних криптоплатформ, децентралізованих фінансових додатків і навіть апаратних гаманців, які довгий час вважалися найбезпечнішим способом зберігання токенів. У вересні з біржі Bitget було вкрадено сотні мільйонів доларів. Хакери також викрали понад 100 мільйонів доларів у біткоїнах із гаманців, захищених пристроями Coinkite Inc., злом пристроїв Ledger призвів до багатомільйонних збитків.

Середньостатистичний власник криптовалюти "може почуватися трохи застряглим", сказав Нік Смарт, головний аналітик криптоаналітичної платформи Crystal Intelligence. "Binance залишається домінуючою біржовою платформою, попри відтік коштів. Тому навіть якщо майданчик вражений, він далеко не втрачений", - зазначив експерт.

Юлія Шрамко

СвітТехнологіїФінанси
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Binance
Федеральне бюро розслідувань
Північна Корея