З Binance після найбільшої кібератаки вивели $4,7 млрд

Трейдери вивели мільярди доларів із Binance з кінця минулого тижня, коли криптовалютний гігант постраждав від найбільшої кібератаки в історії. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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За словами представника Binance, до ранку понеділка в Лондоні чистий відтік коштів із платформи досяг 4,7 мільярда доларів. За словами представника, відтік становить менше 3% від 166 мільярдів доларів активів, що знаходяться на найбільшому у світі криптовалютному майданчику.

У неділю Binance відновила виведення коштів клієнтів після їх заморозки у зв'язку зі зломом на суму 6,4 мільярда доларів, яке Федеральне бюро розслідувань США приписало північнокорейським хакерам.

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Після виявлення злому в четвер увечері Binance спільно з галузевими партнерами, включаючи емітентів стейблкоїнів, оперативно заморозила майже половину вкрадених коштів. Компанія пообіцяла повністю покрити збитки і станом на неділю відновила близько 95% від загальної суми.

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За словами представника Binance, обсяги виведення коштів залишаються в межах очікувань біржі, а депозити неухильно зростають.

Тим часом ринок цифрових активів в цілому залишається відносно стабільним після інциденту. Лідер галузі, біткоїн, практично не змінився в ціні, торгуючись у понеділок на рівні близько 77 700 доларів.

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Те, як Binance поки справляється з наслідками, "абсолютно разюче", сказав Карл-Мартін Аренд, співзасновник Areta, консалтингової фірми, що спеціалізується на цифрових активах. Деякий відтік коштів і перебалансування з боку трейдерів є "абсолютно очікуваними", сказав він, - але не передбачає довгострокових наслідків.

Трейдери, схоже, поки що згодні з цим, зазначає видання. Джулія Чжоу, президент і співзасновник криптомаркетмейкера Caladan, для порівняння навела приклад другий за величиною злом в історії криптовалют. Минулого року цифрова біржа активів Bybit втратила близько 1,5 мільярда доларів через вразливість, яку ФБР також пов'язало із Північною Кореєю. Після інциденту було масове виведення коштів, але в результаті ситуація стабілізувалася.

"З точки зору маркетмейкінгу, ми також стежимо за чистим припливом коштів, за поверненням депозитів, за тим, як зберігається торгова ліквідність і глибина ринку, і за тим, чи кошти переміщуються на інші майданчики, - сказала Чжоу. - Зрештою, важливішим випробуванням є те, чи зможе Binance підтримувати нормальні торгові умови".

У неділю генеральний співдиректор Binance І Хе заявила у повідомленні у X, що не всі виведення коштів були зроблені клієнтами - деякі є переказами між гаманцями Binance.

Криптовалютний ринок загалом зіткнувся цього року з різким зростанням кіберзлочинності, частково викликаним складністю і доступністю інструментів штучного інтелекту, що зростає.

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Шквал хакерських атак торкнувся основних криптоплатформ, децентралізованих фінансових додатків і навіть апаратних гаманців, які довгий час вважалися найбезпечнішим способом зберігання токенів. У вересні з біржі Bitget було вкрадено сотні мільйонів доларів. Хакери також викрали понад 100 мільйонів доларів у біткоїнах із гаманців, захищених пристроями Coinkite Inc., злом пристроїв Ledger призвів до багатомільйонних збитків.

Середньостатистичний власник криптовалюти "може почуватися трохи застряглим", сказав Нік Смарт, головний аналітик криптоаналітичної платформи Crystal Intelligence. "Binance залишається домінуючою біржовою платформою, попри відтік коштів. Тому навіть якщо майданчик вражений, він далеко не втрачений", - зазначив експерт.