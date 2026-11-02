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The New York Times

Біткоїн зберігає стабільність після рекордного злому Binance

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Біткоїн майже не змінився після злому Binance, попри викрадення активів на $6,3 млрд. Трейдери вважають інцидент операційним шоком.

Біткоїн зберігає стабільність після рекордного злому Binance

Після рекордної кіберкрадіжки на найбільшій у світі криптовалютній біржі минулого тижня трейдери, які готувалися до гіршого, натомість спостерігали, як біткоїн здійснив несподіваний "подвиг": кинув виклик гравітації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Оригінальна криптовалюта майже не змінилася в ціні в понеділок, 2 листопада, торгуючись близько 78 000 доларів о 8-й ранку за лондонським часом. Вона впала приблизно на 5% порівняно з максимумом четверга, до того як Binance повідомила про злом, у результаті якого було викрадено активів на 6,3 мільярда доларів. Стійкість токена значною мірою пояснюється швидкою реакцією Binance, яка від початку пообіцяла покрити всі збитки, зауважує видання.

Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів01.11.26, 13:23 • 5346 переглядiв

"Збереження позицій біткоїну у вихідні по суті є вотумом довіри заявам Binance, - сказала Керолайн Морон, співзасновник Orbit Markets. - Ринок явно переконаний, що у Binance достатньо коштів для покриття збитків".

Біткоїн вже перебував під тиском минулого тижня через розпродаж ризикових активів, тому його відносна стійкість підкреслює, наскільки по-різному трейдери ставляться до цього інциденту порівняно з останньою великою катастрофою, яка вразила одну з найбільших криптовалютних бірж. Під час обвалу другої за величиною біржі FTX у 2022 році біткоїн впав на 19% за три дні, на тлі того, як компанія, яку очолює колишній мільярдер Сем Бенкман-Фрід, перейшла від дефіциту ліквідності до банкрутства.

Шон Макналті, трейдер деривативів у маркет-мейкері AQC Tech, сказав, що однією з причин, через яку біткоїн цього разу тримається краще, є те, що Binance викуповує токени, щоб компенсувати втрати користувачам. Але, за його словами, загальний настрій залишається тривожним.

"Люди бачать у цьому лише верхівку айсберга і очікують на нові зломи, враховуючи можливості ШІ, - сказав Макналті, маючи на увазі використання штучного інтелекту в кібератаках цього року. - Якщо Binance, найбільша у світі біржа, може бути зламана, то ніхто не буде у безпеці".

На знак загальної тривоги зростає попит на короткостроковий захист від падіння біткоїну. За даними, заснованими на опціонах на криптовалютній деривативній платформі Deribit, одноденний дельта-зсув пут-опціонів (показник того, наскільки більше трейдери платять за захист від значного падіння, ніж за ставку на порівнянне зростання) зріс приблизно на 1 процентний пункт за 24 години до 6,37 пункту.

Келлі Є, керівник відділу досліджень у торговій компанії Talos, заявила, що трейдери реагують на злом інакше, ніж на обвал FTX, який був пов'язаний із шахрайством.

"Ринок сприйняв це як операційний шок, а не як системний", - сказала Є, зазначивши, що глибина книги ордерів на Binance впала на 25-30%, але покупці повернулися протягом кількох годин. "Це зовсім інша картина в порівнянні з 2022 роком, коли довіра до ринку повністю вичерпалася", - зазначила вона.

Більший вплив на криптовалютні ринки в короткостроковій перспективі можуть мати проміжні вибори в США у вівторок, 3 листопада. Зміна партійного контролю над Конгресом "може мати суттєві наслідки для того, як буде розвиватися законодавство про структуру крипторинку", заявив Джефф Ко, головний аналітик ViaBTC.

До минулого тижня найбільшим зломом, пов'язаним із криптовалютами, був злом біржі Bybit у 2025 році, внаслідок якого було втрачено близько 1,5 мільярда доларів. Федеральне бюро розслідувань пов'язало зломи Binance та Bybit із північнокорейською хакерською групою TraderTraitor.

Як і у випадку з Binance, злом Bybit спочатку мав незначний вплив на біткоїн. Однак у наступні дні втрати збільшилися, внаслідок чого криптовалюта впала приблизно на 14% за тиждень після атаки 21 лютого.

Що стосується останнього злому, Є зазначила, що трейдери, які найкраще здатні виявити збої на ринку в момент їх виникнення, розподілили свої ризики по кількох біржах.

"Для інституційних інвесторів урок простий: жоден окремий майданчик не є безпечним місцем для зберігання ризиків або для аналізу цін", - сказала вона.

Біткоїн впав на тлі злому Binance на $6,3 млрд, атаку приписують хакерам з КНДР30.10.26, 10:52 • 6322 перегляди

Юлія Шрамко

ТехнологіїФінанси
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Вибори в США
Binance
Федеральне бюро розслідувань
Bloomberg
Північна Корея
Сполучені Штати Америки