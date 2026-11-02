Биткоин сохраняет стабильность после рекордного взлома Binance

После рекордной киберкражи на крупнейшей в мире криптовалютной бирже на прошлой неделе трейдеры, готовившиеся к худшему, вместо этого наблюдали, как биткоин совершил неожиданный "подвиг": бросил вызов гравитации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Оригинальная криптовалюта почти не изменилась в цене в понедельник, 2 ноября, торгуясь около 78 000 долларов в 8 часов утра по лондонскому времени. Она упала примерно на 5% по сравнению с максимумом четверга, до того как Binance сообщила о взломе, в результате которого были похищены активы на 6,3 миллиарда долларов. Устойчивость токена в значительной степени объясняется быстрой реакцией Binance, которая с самого начала пообещала покрыть все убытки, отмечает издание.

Binance восстановила 90% похищенных во время атаки активов на сумму 6,3 млрд долларов

"Сохранение позиций биткоина в выходные по сути является вотумом доверия заявлениям Binance, — сказала Кэролайн Морон, сооснователь Orbit Markets. — Рынок явно убежден, что у Binance достаточно средств для покрытия убытков".

Биткоин уже находился под давлением на прошлой неделе из-за распродажи рискованных активов, поэтому его относительная устойчивость подчеркивает, насколько по-разному трейдеры относятся к этому инциденту по сравнению с последней крупной катастрофой, которая потрясла одну из крупнейших криптовалютных бирж. Во время краха второй по величине биржи FTX в 2022 году биткоин упал на 19% за три дня на фоне того, как компания, которую возглавлял бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, прошла путь от дефицита ликвидности до банкротства.

Шон Макналти, трейдер деривативов в маркет-мейкере AQC Tech, сказал, что одной из причин, по которой биткоин на этот раз держится лучше, является то, что Binance выкупает токены, чтобы компенсировать пользователям потери. Но, по его словам, общие настроения остаются тревожными.

"Люди видят в этом лишь верхушку айсберга и ожидают новых взломов, учитывая возможности ИИ, — сказал Макналти, имея в виду использование искусственного интеллекта в кибератаках в этом году. — Если Binance, крупнейшая в мире биржа, может быть взломана, то никто не будет в безопасности".

В знак общей тревоги растет спрос на краткосрочную защиту от падения биткоина. Согласно данным, основанным на опционах на криптовалютной деривативной платформе Deribit, однодневный дельта-сдвиг пут-опционов (показатель того, насколько больше трейдеры платят за защиту от значительного падения, чем за ставку на сопоставимый рост) вырос примерно на 1 процентный пункт за 24 часа — до 6,37 пункта.

Келли Йе, руководитель отдела исследований в торговой компании Talos, заявила, что трейдеры реагируют на взлом иначе, чем на крах FTX, который был связан с мошенничеством.

"Рынок воспринял это как операционный шок, а не как системный, — сказала Йе, отметив, что глубина книги ордеров на Binance упала на 25–30%, но покупатели вернулись в течение нескольких часов. — Это совершенно иная картина по сравнению с 2022 годом, когда доверие к рынку полностью иссякло", — отметила она.

Большее влияние на криптовалютные рынки в краткосрочной перспективе могут оказать промежуточные выборы в США во вторник, 3 ноября. Изменение партийного контроля над Конгрессом "может иметь существенные последствия для того, как будет развиваться законодательство о структуре крипторынка", заявил Джефф Ко, главный аналитик ViaBTC.

До прошлой недели крупнейшим взломом, связанным с криптовалютами, был взлом биржи Bybit в 2025 году, в результате которого было потеряно около 1,5 миллиарда долларов. Федеральное бюро расследований связало взломы Binance и Bybit с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor.

Как и в случае с Binance, взлом Bybit первоначально оказал незначительное влияние на биткоин. Однако в последующие дни потери увеличились, в результате чего криптовалюта упала примерно на 14% за неделю после атаки 21 февраля.

Что касается последнего взлома, Йе отметила, что трейдеры, лучше всего способные выявлять сбои на рынке в момент их возникновения, распределили свои риски между несколькими биржами.

"Для институциональных инвесторов урок прост: ни одна отдельная площадка не является безопасным местом для хранения рисков или для анализа цен", — сказала она.

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