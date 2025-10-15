Биткоин стабилизировался после падения, торгуясь на уровне $112 292,5, на фоне торговой напряженности между США и Китаем. Рынки
ожидают снижения процентных ставок ФРС в октябре на 25 базисных пунктов с вероятностью 99,6%.
11 октября 2025 года криптобиржа Binance испытала обвал рынка на $19 млрд из-за архитектурного дефекта в системе криптобиржи. Как
этого можно было избежать - УНН разъяснила финтехэксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
Биткойн достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов, согласно данным биржи Binance. Впоследствии его стоимость снизилась
до 125 тысяч долларов.
Семья Трампов заработала до $6 миллиардов благодаря криптопроекту World Liberty, вызвав критику относительно возможного
политического влияния. Компания заявляет о независимости от политики, а ее стоимость превысила недвижимость Трампов.