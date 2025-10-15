$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 октября, 10:41 • 16923 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 33084 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26875 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 27264 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 24371 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18851 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17890 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34779 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34790 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13873 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Популярные новости
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 39797 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 23333 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 20260 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 21124 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg15 октября, 11:46 • 10276 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 21176 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 39858 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34784 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 34796 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 60167 просмотра
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 3386 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 61382 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 40374 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 42548 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 49385 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Еврофайтер Тайфун
Сериал
Организации

Binance

Новости по теме
Цена биткоина стабилизировалась на уровне 112 тыс. долларов на фоне торговой напряженности между США и Китаем

Биткоин стабилизировался после падения, торгуясь на уровне $112 292,5, на фоне торговой напряженности между США и Китаем. Рынки ожидают снижения процентных ставок ФРС в октябре на 25 базисных пунктов с вероятностью 99,6%.

Экономика • 15 октября, 07:45 • 2312 просмотра
Эксклюзив
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов

11 октября 2025 года криптобиржа Binance испытала обвал рынка на $19 млрд из-за архитектурного дефекта в системе криптобиржи. Как этого можно было избежать - УНН разъяснила финтехэксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Экономика • 14 октября, 12:47 • 67402 просмотра
Биткойн достиг нового исторического максимума в 126 тысяч долларовPhoto

Биткойн достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов, согласно данным биржи Binance. Впоследствии его стоимость снизилась до 125 тысяч долларов.

Экономика • 6 октября, 19:31 • 4417 просмотра
Криптопроект Трампов принес семье $6 миллиардов состояния

Семья Трампов заработала до $6 миллиардов благодаря криптопроекту World Liberty, вызвав критику относительно возможного политического влияния. Компания заявляет о независимости от политики, а ее стоимость превысила недвижимость Трампов.

Экономика • 2 сентября, 13:58 • 4197 просмотра