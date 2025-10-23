Binance Coin резко растет после помилования сооснователя Чанпэна Чжао Трампом – Bloomberg
Киев • УНН
Криптовалюта Binance Coin (BNB) выросла на 8% после того, как президент Дональд Трамп помиловал сооснователя биржи Чанпэна Чжао. Чжао отбыл четырехмесячный срок заключения за нарушение правил противодействия отмыванию денег.
Детали
Чжао, более известный в криптосообществе как CZ, признал себя виновным в невнедрении надлежащих мер на платформе Binance в 2024 году. Признание вины стало частью соглашения с правительством США, предусматривавшего урегулирование на 4,3 миллиарда долларов.
Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав господина Чжао, которого администрация Байдена преследовала в рамках их войны против криптовалюты
Аналитики отмечают, что помилование стало позитивным сигналом для рынка.
Я думаю, что небольшой рост после этих новостей имеет смысл
Он добавил, что BNB демонстрировал более сильные показатели в течение месяца до крупной ликвидации 10 октября, которая сильно ударила по альткойнам из-за низкой ликвидности и высокой волатильности цен.
