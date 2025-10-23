$41.760.01
Эксклюзив
14:19
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Binance Coin резко растет после помилования сооснователя Чанпэна Чжао Трампом – Bloomberg

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Криптовалюта Binance Coin (BNB) выросла на 8% после того, как президент Дональд Трамп помиловал сооснователя биржи Чанпэна Чжао. Чжао отбыл четырехмесячный срок заключения за нарушение правил противодействия отмыванию денег.

Binance Coin резко растет после помилования сооснователя Чанпэна Чжао Трампом – Bloomberg

Криптовалюта Binance Coin (BNB) подскочила на 8 % после того, как президент Дональд Трамп помиловал сооснователя биржи Чанпэна Чжао, отбывшего четырехмесячный срок заключения из-за нарушения правил противодействия отмыванию денег. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Чжао, более известный в криптосообществе как CZ, признал себя виновным в невнедрении надлежащих мер на платформе Binance в 2024 году. Признание вины стало частью соглашения с правительством США, предусматривавшего урегулирование на 4,3 миллиарда долларов.

Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав господина Чжао, которого администрация Байдена преследовала в рамках их войны против криптовалюты

– заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Аналитики отмечают, что помилование стало позитивным сигналом для рынка. 

Я думаю, что небольшой рост после этих новостей имеет смысл

– отметил Хайме Баэза, управляющий партнер криптохедж-фонда AnB Investments.

Он добавил, что BNB демонстрировал более сильные показатели в течение месяца до крупной ликвидации 10 октября, которая сильно ударила по альткойнам из-за низкой ликвидности и высокой волатильности цен.

Трамп помиловал основателя Binance Чжао: Белый дом говорит, что война с криптой окончена – WSJ23.10.25, 18:46 • 1098 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Binance
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты