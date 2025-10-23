Трамп помиловал основателя Binance Чжао: Белый дом говорит, что война с криптой окончена – WSJ

$41.760.01
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 20935 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 22875 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 22453 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 35263 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 32095 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28395 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12592 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15036 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16523 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 20907 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 18996 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo13:02 • 5242 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 5010 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 10547 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 10727 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 35257 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 32091 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28393 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 36007 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 3012 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 5280 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 19143 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 35626 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 55296 просмотра
Трамп помиловал основателя Binance Чжао: Белый дом говорит, что война с криптой окончена – WSJ

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Американский президент Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чжао, в Белом доме объявили о "конце войны против криптовалюты".

Трамп помиловал основателя Binance Чжао: Белый дом говорит, что война с криптой окончена – WSJ

Дональд Трамп помиловал Чанпэна Чжао, осужденного основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance, после его активной поддержки криптовалютного предприятия World Liberty Financial, принадлежащего семье Трампов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что этим шагом президент "воспользовался своими конституционными полномочиями" и "война администрации против криптовалюты закончилась".

Президент Трамп подписал помилование в среду, после того как Чжао отбыл четырехмесячный срок заключения за признание вины в нарушении требований по борьбе с отмыванием денег.

Ч. Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов

По данным источников, Трамп выразил сочувствие по поводу аргументов о политических преследованиях, связанных с Чжао.

Помилование, вероятно, открывает путь для возвращения Binance на рынок США, где компании было запрещено работать после признания вины в 2023 году и наложения Министерством юстиции США рекордного штрафа в размере $4,3 миллиарда. Оно также может досрочно прекратить трехлетний мониторинг Binance со стороны Минюста.

Ч. Семья Трампов накопила состояние в 6 миллиардов долларов на криптовалюте

С момента избрания Трампа, Binance была ключевым сторонником World Liberty Financial, предприятия, которое обеспечило огромный рост личного богатства президента. Компания, в частности, стимулировала торговлю криптовалютой USD1, привязанной к доллару, которая была важной для World Liberty.

Ранее в этом году Binance наняла лоббистов и обратилась к союзникам Трампа, предлагая деловые сделки с его семьей в рамках плана возвращения в США. Этот шаг, как и предыдущее помилование другого крипторуководителя, вероятно, вызовет пристальное внимание демократов из-за потенциальных этических конфликтов, связанных с финансовыми связями.

Ч. Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, гольф-клубах и продаже товаров

Степан Гафтко

