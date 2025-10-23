Трамп помиловал основателя Binance Чжао: Белый дом говорит, что война с криптой окончена – WSJ
Киев • УНН
Американский президент Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чжао, в Белом доме объявили о "конце войны против криптовалюты".
Дональд Трамп помиловал Чанпэна Чжао, осужденного основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance, после его активной поддержки криптовалютного предприятия World Liberty Financial, принадлежащего семье Трампов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Подробности
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что этим шагом президент "воспользовался своими конституционными полномочиями" и "война администрации против криптовалюты закончилась".
Президент Трамп подписал помилование в среду, после того как Чжао отбыл четырехмесячный срок заключения за признание вины в нарушении требований по борьбе с отмыванием денег.
По данным источников, Трамп выразил сочувствие по поводу аргументов о политических преследованиях, связанных с Чжао.
Помилование, вероятно, открывает путь для возвращения Binance на рынок США, где компании было запрещено работать после признания вины в 2023 году и наложения Министерством юстиции США рекордного штрафа в размере $4,3 миллиарда. Оно также может досрочно прекратить трехлетний мониторинг Binance со стороны Минюста.
С момента избрания Трампа, Binance была ключевым сторонником World Liberty Financial, предприятия, которое обеспечило огромный рост личного богатства президента. Компания, в частности, стимулировала торговлю криптовалютой USD1, привязанной к доллару, которая была важной для World Liberty.
Ранее в этом году Binance наняла лоббистов и обратилась к союзникам Трампа, предлагая деловые сделки с его семьей в рамках плана возвращения в США. Этот шаг, как и предыдущее помилование другого крипторуководителя, вероятно, вызовет пристальное внимание демократов из-за потенциальных этических конфликтов, связанных с финансовыми связями.
