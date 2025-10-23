Трамп помилував засновника Binance Чжао: Білий дім каже, що війна з криптою закінчена – WSJ
Київ • УНН
Американський президент Дональд Трамп помилував засновника Binance Чжао, у Білому домі оголосили про "кінець війни проти криптовалюти".
Дональд Трамп помилував Чанпена Чжао, засудженого засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance, після його активної підтримки криптовалютного підприємства World Liberty Financial, що належить родині Трампів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що цим кроком президент "скористався своїми конституційними повноваженнями" і "війна адміністрації проти криптовалюти закінчилася".
Президент Трамп підписав помилування в середу, після того, як Чжао відбув чотиримісячний термін ув'язнення за визнання провини у порушенні вимог боротьби з відмиванням грошей.
За даними джерел, Трамп висловив співчуття щодо аргументів про політичні переслідування, пов'язані з Чжао.
Помилування, ймовірно, відкриває шлях для повернення Binance на ринок США, де компанії було заборонено працювати після визнання провини у 2023 році та накладення Міністерством юстиції США рекордного штрафу у розмірі $4,3 мільярда. Воно також може достроково припинити трирічний моніторинг Binance з боку Мін'юсту.
З моменту обрання Трампа, Binance була ключовим прихильником World Liberty Financial, підприємства, яке забезпечило величезне зростання особистого багатства президента. Компанія, зокрема, стимулювала торгівлю криптовалютою USD1, прив'язаною до долара, яка була важливою для World Liberty.
Раніше цього року Binance найняла лобістів і звернулася до союзників Трампа, пропонуючи ділові угоди з його родиною в рамках плану повернення до США. Цей крок, як і попереднє помилування іншого криптокерівника, ймовірно, викличе пильну увагу демократів через потенційні етичні конфлікти, пов'язані з фінансовими зв'язками.
